Netflix prepara su salto al segmento de juegos en la nube en televisión para 2026

Netflix Games ha delineado una nueva estrategia con respecto al mercado del ocio digital interactivo para los próximos años, en los cuáles pretende centrar sus esfuerzos en la parcela asociada al segmento de juegos en la nube, con un despliegue que ya ha empezado de forma gradual en televisión. Este cambio marca una especie de reinicio para la división de videojuegos de la compañía, que ha pasado por fases de expansión acelerada, ajustes internos y varias redefiniciones de prioridades desde su lanzamiento.

Juegos Netflix directos a la pantalla

La información confirmada por Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, sitúa la transmisión de juegos directamente a la televisión como una de las principales líneas de la compañía. Según el ejecutivo, este paso se corresponde con la evolución del servicio y podría cambiar la forma en la que los suscriptores interactúan con la plataforma. Aun así, insistió en que el sistema se encuentra en una fase inicial, aunque ya forma parte de un plan a medio plazo.

De hecho, Netflix ya ha empezado a desplegar esta función poco a poco. Ahora mismo, cerca de un tercio de los suscriptores tiene acceso a juegos desde la televisión, ya que la compañía actualiza su infraestructura y garantiza la compatibilidad con diferentes modelos y aplicaciones. "Aún estamos en las primeras etapas de este lanzamiento. Aproximadamente un tercio de nuestros miembros ya tienen acceso a los juegos en la televisión, mientras actualizamos la tecnología y los dispositivos para que esta experiencia sea posible", explicó el directivo.

El planteamiento pasa por jugar directamente en la tele, sin consola y descargas adicionales, con el móvil como mando si el dispositivo lo permite o una tableta. Por ahora, explican que esta modalidad se controla con el teléfono o tableta y no contemplan el uso de mandos físicos. Esto representa un cambio de dirección respecto a los primeros años de Netflix Games, cuando la apuesta se centraba (casi por completo) en los juegos para móvil.

Del móvil a la nube, la evolución de Netflix Games

La llegada oficial de Netflix al panorama del ocio interactivo se produjo en noviembre de 2021 con un primer paquete de cinco juegos para móvil. Desde entonces, el catálogo ha ido creciendo hasta reunir decenas de títulos sin coste extra para los suscriptores, con varias entregas ligadas a series y marcas del propio servicio. Aun así, Netflix terminó por comprobar por sí misma que los juegos para móviles una vez estrenados tienden a bajar con el tiempo. Por eso empezó a replantear su estrategia y orientar parte del plan hacia experiencias sociales pensadas para jugar en el salón.

Si hay algo que aporta buenas señales en relación a este cambio es el rendimiento de los juegos sociales para televisión. Títulos como ‘Boggle’, ‘Pictionary’ y ‘LEGO Party!’ junto a ‘Tetris Time Warp’ y ‘Party Crashers Fool Your Friends’ han experimentado un aumento significativo de usuarios tras el lanzamiento del llamado ‘Party Pack’, centrado en ofrecer experiencias grupales.

Peters insiste en que, a pesar de que la función solo llega por ahora a una parte pequeña de los usuarios con acceso (en torno al 10%), su funcionamiento se ha incrementado tras el lanzamiento. "Vemos una participación muy alta. Aún partimos de una base pequeña, pero la participación ha crecido significativamente", comentó.

Más cerca de ser competencia de Xbox y NVIDIA

Al entregarse plenamente a los juegos en la nube, Netflix se posiciona de forma más directa frente a servicios como Xbox Cloud Gaming y NVIDIA GeForce Now. La principal diferencia radica en el modelo de negocio. Mientras que la competencia depende de bibliotecas externas o compras adicionales, Netflix pretende integrar juegos como parte del paquete de suscripción estándar. La compañía considera los juegos como una vía para aumentar la participación, reducir la pérdida de suscriptores y diversificar su oferta más allá de películas y series.

Sin embargo, aún quedan mucho trabajo

Hasta la fecha, la casa de streaming no ha revelado qué juegos estarán disponibles en este formato en la nube, ni si planea asociarse con estudios, editores e incluso invertir en producciones originales a gran escala. Tampoco han concretado un plan de ampliación por países y dispositivos. Aun así, la compañía se quiere posicionar como un actor relevante en el futuro de los juegos en la nube. El año 2026 debería marcar el inicio de esta nueva etapa.