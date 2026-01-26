Estreno videojuegos entre el 19 y 23 de enero de 2026: El gratuito Highguard llega rodeado de acción, terror y escalada

Estos días llegan menos novedades de las que solemos ver en otras tandas más avanzadas del año, pero con todo aún hay movimiento y varios estrenos interesantes. Con esto, llega la hora de repasar los juegos que aterrizan entre el 26 y el 30 de enero de 2026 en PC, consolas y Switch, con propuestas que van del multijugador gratuito a la escalada, pasando por el terror y la acción.

El proyecto más relevante de los próximos días se lo adjudica ‘Highguard’, que abre con un shooter multijugador sin coste. A su alrededor aparecen ‘Cairn’, con su escalada de supervivencia, ‘I Hate This Place’ con una ópera de terror en formato de viñeta, y ‘The 9th Charnel’ para cerrar con una dosis de horror en primera persona. Más abajo tienes los destacados y, al final, el listado completo con fechas y plataformas.

Highguard - 26 de enero

Plataformas: Xbox Series X/S, PC

Abrimos la semana con este shooter en primera persona gratuito firmado por Wildlight Entertainment. La acción gira alrededor de escuadras de Wardens, pistoleros con un punto arcano, que compiten por el control de un territorio de fantasía. Las partidas mezclan una fase de disputa por el Shieldbreaker con ataques posteriores a la base rival, donde toca derribar defensas y cumplir objetivos para inclinar la partida. El juego apuesta por enfrentamientos rápidos, con presión constante, y permite juego cruzado entre plataformas.

Cairn - 29 de enero

Plataformas: PS5, PC

‘Cairn’ es un videojuego de escalada y supervivencia desarrollado y publicado por The Game Bakers. El jugador controla a Aava, una montañera profesional decidida a alcanzar la cima del monte Kami, todavía sin conquistar. La propuesta gira alrededor de elegir ruta y gestionar elementos como los pitones para seguir avanzando, con el esfuerzo y la precisión como parte central del ascenso.

I Hate This Place

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC, Switch

‘I Hate This Place’ adapta el cómic homónimo con vista isométrica y una estética muy de viñeta. Su mezcla de terror y supervivencia pasa por explorar, buscar suministros y aguantar la presión cuando el entorno se pone feo. Pero no va solo de pelear, ya que también alterna investigación, tensión y enfrentamientos, con un ritmo que castiga el despiste.

The 9th Charnel

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

‘The 9th Charnel’ es un juego de acción y terror que combina la exploración en primera persona con una atmósfera macabra y una cautivadora narrativa. El jugador se enfrenta al reto de sobrevivir en un laberinto, donde cada pasillo puede esconder pistas o trampas mortales. El diseño de sonido y la estética oscura intensifican la tensión, creando momentos que alternan entre el pánico y la investigación.

Calendario completo de lanzamientos:

26 de enero

‘R.I.P. – Reincarnation Insurance Program’ (PC)

‘HackHub – Ultimate Hacker Simulator’ (PC)

‘Winnie’s Hole’ (PC)

‘Highguard’ (PC, PS5, Xbox Series X|S)

27 de enero

‘Task Force Admiral – Vol.1: American Carrier Battles’ (PC)

‘Echoes of Elysium’ (PC)

28 de enero

‘HELLMART’ (PC)

‘Millennium Dream’ (PC)

‘Roots Devour’ (PC)

‘LANESPLIT’ (PC)

29 de enero

‘Dispatch’ (Switch, Switch 2)

‘I Hate This Place’ (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

‘The Midnight Walkers’ (PC)

‘Calyx’ (PC)

‘Cairn’ (PS5, PC)

30 de enero

‘Folklore Hunter’ (PC)

‘Half Sword’ (PC)

‘Vampires: Bloodlord Rising’ (PC)

‘Code Vein II’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘The 9th Charnel’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Las buenas intenciones del nuevo formato gratuito

Esta semana hay cinco opciones de juego que realmente se presentan interesantes. Nos referimos a ‘Highguard’, que abre con un multijugador gratuito planteado para partidas rápidas. ‘Cairn’, que propone todo lo contrario con un tenso formato de escalada y ‘I Hate This Place’ que apuesta por el terror de supervivencia con estética de cómic. Para el viernes quedan ‘The 9th Charnel’ y ‘Code Vein II’, dos maneras muy distintas de acabar la semana con tensión o acción. ¿Con cuál te quedas?