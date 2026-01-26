Xbox admite altibajos con los lanzamientos de PlayStation y promete una mayor estandarización

Xbox ha reconocido públicamente que su actual estrategia de llevar sus juegos propios a PlayStation se ha caracterizado por un criterio irregular, con algunos títulos aterrizando en el catálogo de la consola de Sony en su lanzamiento mientras que otros no se publican hasta meses después.

Microsoft reconoce el problema

Esta observación proviene del propio Craig Duncan, responsable de Xbox Game Studios, al comparar casos como ‘Fable’, que se lanzará el primer día en PS5 en contraste con ‘Forza Horizon 6’, que llegará a la plataforma posteriormente. Según Duncan, estas diferencias no responden a un cambio de criterio de última hora, sino a factores estructurales ligados al desarrollo de cada proyecto. Explica que muchos de estos juegos comenzaron su producción años antes del cambio de estrategia de Xbox respecto al juego multiplataforma, dificultando mucho los cambios a mitad de camino.

"Siempre hay realidades de desarrollo involucradas, como cuándo comienzan estos proyectos, el tamaño del equipo y cuáles son los planes al comienzo del desarrollo", afirmó el ejecutivo, alegando que "cuando cambia la política estratégica de la empresa, algunos proyectos ya están demasiado avanzados como para replantearlos por completo."

Mayor consistencia

Duncan también admite que, vista desde fuera, esta forma de publicar puede resultar confusa. "A veces somos inconsistentes. Uno ve algunos juegos en un sitio, otros en varios", reconoció. Aun así, asegura que la directiva de Xbox es consciente del problema y que se está trabajando para que el proceso sea más predecible en el futuro. Según el ejecutivo, se estudia la posibilidad de establecer algún tipo de estándar más coherente para los lanzamientos multiplataforma, reduciendo las dudas sobre qué juegos llegarán a PlayStation y cuándo.

No son simples adaptaciones

En ese mismo contexto, señala que Xbox no trabaja en estos lanzamientos para otras plataformas como simples ports. En la compañía, cada versión se trata como un nuevo lanzamiento, prestando especial atención a las características de cada consola. "Queremos aprovechar los recursos y matices específicos de cada sistema", explica.

Esta forma de trabajar implica un esfuerzo adicional en cuanto a optimización, adaptación de controles, rendimiento e incluso la integración con características exclusivas de cada plataforma. Como consecuencia, no siempre es posible alinear todos los lanzamientos en la misma fecha.

Llegar a más jugadores

Pese a esa falta de uniformidad, los de Redmond sostienen que el objetivo es ampliar la presencia en el mercado de los juegos de Xbox Game Studios y defienden que hoy el éxito de un título se mide por su capacidad de llegar al mayor número posible de jugadores, no por estar ligado a una sola plataforma. Usando ‘Fable’ como ejemplo, resumió la filosofía que ha guiado los últimos movimientos de la compañía. "La pregunta es, ¿cómo podemos llevar este juego al mayor número de personas posible?".

Un cambio claro respecto al modelo anterior

Con todo lo anterior, Xbox se aleja de la exclusividad como bandera y apuesta por poner sus productos ante más jugadores. Por tanto, aunque se reconoce la inconsistencia actual, Xbox deja entrever que se encuentra en un período de transición, revisando procesos, tomando nota de lo que ha funcionado y de lo que no, e intentando que esta etapa multiplataforma resulte más sostenible para sus estudios y jugadores.