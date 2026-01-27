¿Puedo jugar a 2XKO en Steam? Descubre las condiciones para acceder al título de lucha gratuito en cada plataforma

Después de varios años de desarrollo, el juego de lucha ‘2XKO’, presentado en sus inicios como ‘Project L’, ya está disponible para jugar. Con el sello de Riot Games, su fórmula ambientada en el universo de ‘League of Legends’ (LoL) apuesta por un modelo de distribución gratuita que recurre a batallas por equipos 2v2. Con este planteamiento, la editora busca que el primer contacto con el formato sea gratis, algo poco habitual en un género acostumbrado a vender el juego base y ampliar después con contenidos de pago.

La misma fórmula se ha mantenido en todas las versiones publicadas. Puede jugarse en PS5, Xbox Series X|S y PC, pero en ordenador se descarga mediante el cliente de Riot. En consecuencia, no está en Steam ni en otras tiendas como Epic Games Store y, como otros títulos de la compañía, utiliza su sistema antitrampas.

2XKO no se puede jugar en Steam

Riot activó el juego con el comienzo de la Temporada 1. En consolas puede jugarse desde el 21 de enero de 2026 a través del proceso habitual, mientras que en ordenador la descarga se realiza mediante el cliente de Riot y requiere una cuenta de la editora. Para descargarlo, basta con acudir a la tienda digital de cada plataforma o a la página oficial del juego para acceder al lanzador. Una vez instalado, solo hay que seguir los pasos que aparecen en pantalla.

Requisitos para jugar 2XKO en PC

Antes de descargarlo, merece la pena echar un vistazo a los requisitos oficiales. En este sentido, la tabla proporcionada por el desarrollador no concreta el espacio exacto necesario en disco, así que conviene dejar algo de almacenamiento extra para instalación y las correspondientes actualizaciones. Si juegas en Windows 11, Riot pide TPM 2.0 y arranque seguro UEFI para poder ejecutar el juego.

Requisitos mínimos - Windows 10 de 64 bits

Procesador: AMD FX-9590 o Intel i7-4770

Memoria: 8 GB

Gráfica: AMD Radeon R9 380 o NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX 11

Requisitos recomendados - Windows 11 de 64 bits

Procesador: AMD Ryzen 5 5600X o Intel i5-11400

Memoria: 16 GB

Gráfica: AMD Radeon RX 5700 XT o NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

DirectX 11

El sistema anti trampas Vanguard

En PC, '2XKO' utiliza Vanguard, la herramienta anti trampas propiedad de Riot. Si bien es cierto que genera quejas por parte del público por su nivel de integración con el sistema, la editora lo defiende como un elemento efectivo y necesario para mantener partidas limpias, sobre todo en entornos competitivos.

Lucha 2v2 con genética League of Legends

En lo jugable, ‘2XKO’ propone combates 2v2 con cambios de personaje en tiempo real, dentro de un formato muy reconocible para aquellos que disfrutan de las experiencias por parejas. Cada equipo cuenta con un personaje principal y uno de apoyo, con interrupciones pensadas para que el primer contacto sea más sencillo, pero con margen para aprender y mejorar. En este ámbito, el juego incluye un sistema denominado Fuse, que añade bonificaciones según la combinación y permite encadenar especiales y supers entre los dos luchadores para rematar rondas con coordinación.

¿Quién paga todo esto?

Aunque el acceso al título es gratuito, hay objetos cosméticos de pago que sustentan la producción, pero en ningún caso, la progresión y el contenido jugable dependen de compras obligatorias. Con esto, ya tienes lo importante para empezar. Si tenías previsto jugar a PC, asume que no hay versión de Steam, así que revisa el requisito de TPM 2.0 en Windows 11 y baja el cliente de Riot. Si vas a consola, la descarga es directa desde la tienda de PS5 o Xbox, sin más rodeos.