Todo lo que necesitas saber sobre el estreno de Arknights Endfield, el nuevo fenómeno RPG gratuito

‘Arknights Endfield’, el nuevo RPG 3D publicado por Gryphline y desarrollado por Hypergryph (Mountain Contour), ya está disponible gratis para PS5 (a través de PlayStation Store), PC (a través del lanzador oficial y Epic Games Store) y dispositivos móviles (Apple App Store y Google Play). Su lanzamiento se produce después de que el título superara los 35 millones de prerregistros y 5 millones de seguidores en redes sociales, dos cifras que la editora venía mencionando antes del estreno.

¿Cómo se juega a Arknights Endfield?

'Arknights Endfield' combina combate en tiempo real con escuadrones de hasta cuatro operadores y reserva una parte de gestión industrial centrada en levantar líneas de producción mediante el Automated Industry Complex. La historia transcurre en Talos II, un mundo dentro del universo ‘Arknights’, donde el jugador encarna al Endministrator, también llamado Endmin, al frente de Endfield Industries. Su propuesta mezcla misiones de historia, construcción de infraestructura y progresión típica de juego gratuito con compras opcionales.

Tecnologías gráficas y compatibilidad

NVIDIA ha confirmado que el juego se publica con soporte para DLSS 4, con generación de múltiples fotogramas y superresolución DLSS, y que puede actualizarse a superresolución DLSS 4.5 mediante anulaciones en la aplicación de NVIDIA. Aquellos con una GPU GeForce RTX Serie 50 pueden habilitar DLSS 4 con Multi Frame Generation y DLSS Super Resolution para multiplicar las tasas de fotogramas por una media de 3X en 4K. En resoluciones más bajas, esto permite que una parte importante de la gama de GPU de NVIDIA alcance el máximo de 480 fotogramas por segundo permitido por el juego al habilitar DLSS 4 con generación múltiple.

Requisitos mínimos PC

Aquí tienes las recomendaciones mínimas de equipo para jugar en PC sin sorpresas:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit - DirectX 11

Procesador: Intel Core i5-9400F o equivalente

Memoria: 16 GB

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o equivalente

Almacenamiento: 50 GB libres y 40 GB extra temporales para extracción

El juego permite compartir progreso entre iOS, Android, PC y PS5 mediante la vinculación de cuenta, de modo que se puede continuar la partida en la misma región y servidor tras enlazar el usuario.

¿Está subtitulado o doblado en español?

Sí. El juego incluye español en pantalla, en concreto español (Latinoamérica), así que llega con textos y subtítulos para seguir la historia sin problemas. En cambio, las voces no están dobladas al español. En este sentido, el desarrollador señala que esta versión ofrece audio en chino, inglés, japonés y coreano. No obstante, para celebrar el estreno global, la desarrolladora ha activado recompensas de la campaña colectiva y regalos especiales que todos los jugadores pueden canjear al iniciar sesión por primera vez.

Últimos consejos

Si vas a empezar en PS5 y pretendes mantener la misma partida en otros dispositivos, conviene pararse un segundo antes de darle a todo "siguiente". En el primer inicio de sesión aparece el aviso para vincular la cuenta. Si lo saltas, ese aviso no vuelve a mostrarse y la partida queda asociada a tu PSN, con menos margen para enlazarla después como esperabas. Esta vinculación sirve para que tu progreso quede unido a una cuenta de Gryphline y puedas continuar la misma partida en PlayStation y también en PC o móvil, siempre que accedas con la misma cuenta en cada plataforma. Por último, presta atención al saltar de PC a móvil. Para ver tu progreso al pasar de PC a iOS o Android, hay que entrar con la misma cuenta y elegir el mismo servidor. Si entras a otro, el juego arranca como si fuese una partida nueva.

Llegó la hora de saltar a la arena

Ahora ya estás completamente al día para comenzar tu aventura en Talos II, un planeta en plena reconstrucción con demasiadas posibilidades abiertas, combates en tiempo real, gestión de infraestructuras y una historia centrada en eventos gigantescos. Con todo, ahora solo te queda elegir plataforma y arrancar con tu aventura.