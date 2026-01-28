¿Quieres una Virtual Boy original? Es una de las piezas más buscadas por coleccionistas y se paga cara

El regreso de Virtual Boy en Nintendo Switch Online a partir del 17 de febrero de 2026 ha reactivado el interés por el dispositivo, que se renueva recuperando una lista inicial con juegos clásicos y un visor moderno (opcional). Pero, mientras ese accesorio nuevo está pensado para la familia Switch, el "cacharrito" de 1995 lleva años cotizando en el circuito del coleccionismo, donde el precio depende más del estado y del conjunto que de su valor afectivo.

Nacido a mediados de los 90

Virtual Boy fue un sistema de Nintendo lanzado en 1995 con una vida comercial tan corta que dejó de fabricarse en 1996. En este periodo contó con unas ventas globales estimadas en 770.000 unidades. No llegó a mercados PAL, es decir, no tuvo distribución oficial en Europa (incluida España), ni en la mayoría de territorios que, en aquella época, empleaban el sistema "PAL" en televisión y consolas. De hecho, esa combinación de su disponibilidad limitada a la exportación, hace que hoy sea mucho más fácil encontrarlo en listados internacionales que en tiendas de segunda mano europeas.

Una unidad suelta fuera de Europa ya sale a buen precio

Si tienes solo Virtual Boy, sin caja y con lo justo para funcionar, el mercado oscila en cifras elevadas. Según el seguimiento de PriceCharting, el precio "Loose" del sistema está en 478,75 dólares, basado en ventas completadas y en su algoritmo de cálculo. En la práctica, este rango suele corresponder a unidades con señales de uso, con el visor y el soporte, pero sin extras.

Si estás valorando hacerte con uno, no te quedes solo con la carcasa y el encendido. Virtual Boy tiene un historial conocido de fallos de pantalla vinculados a conexiones internas que se manifiestan como líneas horizontales o una imagen inestable. Hay guías técnicas que describen el problema y cómo se repara, normalmente con trabajo de soldadura. Si la unidad enciende, pero la imagen no es limpia, el precio puede bajar mucho.

Precintado es otra historia

Con estas unidades es donde la compra directamente se dispara hasta los 1.200 dólares, porque se paga el conjunto como objeto de colección, no como aparato para jugar cada día. Además, por muy "nuevo" que esté, hablamos de hardware con décadas encima, y eso implica riesgos.

Si vas a comprar, lo que mejor refleja el mercado es lo que ya se ha vendido. A partir de ahí, compara igual con igual, misma región, mismo estado y contenido. En un sistema tan particular conviene pedir un vídeo. Así se comprueba si hay líneas, parpadeos o inestabilidad que podrían quedar ocultos en una fotografía. Ahora ya es cuestión de ir rompiendo la hucha.