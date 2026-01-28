Reunimos los seis juegos de Switch y Switch 2 más esperados de 2026

Tras un primer año centrado en expandir el parque de Switch 2, es razonable pensar que 2026 sirva para afianzar su catálogo. Aun así, el modelo original de la familia híbrida de la casa nipona seguirá recibiendo lanzamientos a buen ritmo, sobre todo teniendo presente su actual base de usuarios y el tiempo habitual de transición entre generaciones. Con eso en mente, aquí va una selección con media docena de atractivos proyectos que tienen confirmado planes para debutar este mismo año tanto para Switch como para su nueva versión.

Dragon Quest VII Reimagined

Plataformas: Switch y Switch 2 - Fecha: 3 de febrero de 2026

‘Reimagined’ es una nueva versión del clásico de rol japonés ‘Dragon Quest VII’, publicada por Square Enix para Switch y Switch 2. Esta versión utiliza un apartado visual en 3D con un estilo de "diorama" y mantiene los diseños de personajes asociados a Akira Toriyama. El juego sitúa la aventura en una isla y plantea un viaje que lleva al grupo a descubrir por qué el mundo ha quedado reducido a un único territorio habitable con exploración y combates por turnos en un entorno de fantasía.

Mario Tennis Fever

Plataforma: Switch 2 – Fecha: 12 de febrero de 2026

Se trata del regreso de la serie deportiva de tenis de Mario desarrollada por Camelot. Aunque añade elementos propios, el juego mantiene la estructura habitual de la franquicia con partidos de tenis protagonizados por personajes del universo Mario. Por ejemplo, incluye 38 personajes jugables y 30 "raquetas furor" con habilidades asociadas. En el apartado de jugabilidad, junto a golpes clásicos como liftados, cortados o globos, incorpora opciones como el deslizamiento y técnicas defensivas nuevas.

Pokémon Pokopia

Plataforma: Switch 2 – Fecha: 5 de marzo de 2026

Uno de los juegos más esperados del año entre los seguidores de Nintendo es ‘Pokémon Pokopia’, que propone una variante hacia la simulación de vida dentro del universo Pokémon. El jugador controla a un Ditto transformado en humano, con la tarea de convertir una tierra vacía en un hogar para distintas especies. La fórmula combina construcción, recolección, agricultura y relación con los Pokémon sobre una estructura pensada para avanzar poco a poco.

Tomodachi Life: Una vida de ensueño

Plataforma: Switch y Switch 2 - Fecha: primavera de 2026

‘Una vida de ensueño’ reconstruye su conocido formato de simulación social para Nintendo Switch. El juego supone el retorno de la serie ‘Tomodachi Life’ tras más de una década y vuelve a girar alrededor de los personajes Mii. La propuesta nos situará en una isla en la que los Miis "viven a su aire" y en la que el jugador crea y gestiona a los habitantes, observando sus rutinas e interacciones dentro de un entorno de corte cotidiano.

Yoshi and the Mysterious Book

Plataforma: Switch 2 - Fecha: primavera de 2026

En ‘The Mysterious Book’ la premisa parte de la isla en la que viven Yoshi y sus amigos, donde cae del cielo un libro parlante llamado Profesor Leo. A partir de ahí, nuestro simpático dinosaurio verde entrará en sus páginas para investigar lo que contienen. Por lo mostrado hasta el momento parece que los jugadores tendrán que recorrer capítulos del libro, descubrir criaturas y registrar información sobre ellas conforme se avanza.

El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor

Plataforma: Switch y Switch 2 - Fecha: 2026

‘El Nuevo Mundo a vapor’ es un título de aventuras y rompecabezas de la serie ‘El profesor Layton’, desarrollado y publicado por Level 5 que recupera a Hershel Layton y Luke. Ahora ambos vuelven a investigar un nuevo caso en un entorno de estética industrial, con rompecabezas inéditos y una historia original.

Otros títulos anunciados para 2026 que conviene vigilar

Aunque la lista principal se queda en seis, hay otras atractivas producciones que podrían reforzar el catálogo de ambas consolas hasta que finalice el año. Por ejemplo, en Switch se espera ‘Rhythm Paradise Groove’, ‘DecaPolice’ o ‘Pokémon Champions’, todos con su puesta de largo anunciada para 2026. En el terreno de terceros, ‘Witchbrook’ gana importancia con cada material presentado de cara al estreno de su propuesta de vida tranquila y gestión cotidiana.

La competencia entre Switch y Switch 2

La convivencia entre consolas de la misma familia y diferentes generaciones no es algo extraño. De hecho, lo habitual en este tipo de transiciones es una primera etapa con títulos exclusivos para el nuevo sistema y al mismo tiempo, ofrecer lanzamientos que continúen publicándose en la máquina anterior, especialmente cuando la base instalada es tan grande. Con esto en mente, para 2026 puedes esperar esa línea de publicaciones con proyectos que aprovechan el hardware de Switch 2 y otros que seguirán llegando a Switch, sobre todo con propuestas más contenidas en el plano técnico.