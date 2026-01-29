Gran Turismo 7 recibe una actualización gratuita con nuevos coches y más eventos

Los aficionados a los juegos de carreras ya pueden descargar de forma completamente gratuita la actualización 1.67 para 'Gran Turismo 7', que añade al formato de competición automovilística una serie de novedades que harán las delicias de los amantes de la velocidad.

Amplia tu garaje

Uno de los puntos centrales de la actualización es la llegada de nuevos coches al garaje, incluido un modelo eléctrico y dos de competición, incorporando perfiles muy distintos al catálogo del simulador de Polyphony Digital. Entre los vehículos añadidos se encuentra el Xiaomi SU7 Ultra '25, una berlina eléctrica de altas prestaciones, el Porsche 911 GT3 R (992) '22, un GT3 de competición, y el Hyundai Elantra N TC '24, configurado para pruebas de turismos. La selección reúne dos coches de competición y un eléctrico, con comportamientos muy distintos al volante.

Nuevos menús, eventos y circuitos

En paralelo, la actualización también incorpora más pruebas y objetivos con nuevas opciones en la Cafetería, incluyendo un Menú Extra n.º 52 'Hyundai N', diseñado especialmente para coleccionistas y seguidores de la marca con requisito de nivel de coleccionista 58 o superior. Para poner a prueba sus máquinas también se han confeccionado nuevos eventos para los Circuitos Mundiales, con pruebas en pistas como estas:

Copa mundial de turismos 600 en Nürburgring Nordschleife

Copa mundial de turismos 700 en Circuit de Spa-Francorchamps

Copa mundial de turismos 800 en Mount Panorama Motor Racing Circuit

Más escenarios en el modo Scapes

En el apartado fotográfico, también hay novedades. El modo Scapes ahora incluye el nuevo tema 'Márgenes de carretera de California', que ofrece localizaciones soleadas y muy conocidas de la Costa Oeste de EE. UU., que sirven como fondo para hacer fotografías de los coches del juego.

Gran Turismo World Series

La actualización se publica cuando el formato alcanza un momento importante en el panorama competitivo. Las clasificatorias online de la Gran Turismo World Series ya están en marcha y la ronda final de la Copa de Fabricantes programada para el 31 de enero. Además, la Copa de Naciones se disputa con seis rondas entre el 11 y el 28 de febrero.