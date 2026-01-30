A Whisper of Fall Jinyiwei: nos dejamos llevar por el nuevo proyecto de PlayStation China Hero Project

Los canales de PlayStation han lanzado el primer tráiler de juego de 'A Whisper of Fall Jinyiwei', un nuevo RPG de acción desarrollado en China con el apoyo del programa China Hero Project. El título ha levantado cierto interés por su dirección artística y acabado gráfico, que combina combate marcial, exploración vertical y elementos narrativos centrados en la investigación.

El cuento del barquero

En esta historia, el jugador asume el papel de un barquero ajeno a cualquier conflicto que se ve envuelto en una conspiración mucho mayor de lo que podría imaginar. Tras un acontecimiento crucial, el protagonista se verá obligado a infiltrarse en el Jinyiwei, la temida guardia imperial de la dinastía Ming, con su vida en juego entre el gobierno y el hampa. Dentro de la organización, el personaje perfeccionará sus habilidades en artes marciales y simultáneamente, realizará misiones tanto para el Departamento de la Guardia Imperial como para sus superiores en el mercado negro.

La jugabilidad presentada muestra un sistema de combate ligado a la velocidad de ejecución, con golpes y contraataques, esquivas rápidas y movimientos acrobáticos por los entornos. Por lo que hemos podido ver hasta el momento, parece que techos, muros y estructuras elevadas formarán parte de la experiencia de combate fomentando un planteamiento ágil tanto en las luchas como en los momentos de exploración.

En paralelo, el juego incorpora una mecánica de investigación que invita al jugador a revisitar momentos del pasado para reconstruir eventos, analizar pistas y decantarse por opciones que influyen directamente en el curso de la narrativa. Esta habilidad también sirve para predecir el futuro durante las investigaciones, identificar rápidamente a los culpables y manipular los acontecimientos entre diferentes facciones.

Caballero o ladrón

Todo esto se ambienta en un universo inspirado en la antigua China que se apoya en una estética wuxia (caballeros andantes) vinculada a la dinastía Ming. Así el jugador tendrá que superar rivalidades, enredos emocionales y otros conflictos que le llevarán a una trama de conspiraciones. En consecuencia, las elecciones que realice marcarán su recorrido. Podrá convertirse en un caballero andante que lucha por la nación, en un burócrata que busca la paz o seguir un rumbo distinto. La intención es que cada elección tenga un efecto directo en la experiencia. Por el momento, 'A Whisper of Fall Jinyiwei' no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero ya ha sido confirmado para PS5 y PC.