La tercera parte de Final Fantasy VII Remake sigue en desarrollo y confirma su carácter multiplataforma

Square Enix ha confirmado que el capítulo final de la trilogía ‘Final Fantasy VII Remake’, (la tercera entrega), continúa en desarrollo e incluso se prepara una versión destinada a Switch 2 entre más plataformas. La información proviene de unas declaraciones del director Naoki Hamaguchi, en las que también comparte otros detalles sobre la producción, la tecnología empleada y el planteamiento del equipo para el episodio final.

Desarrollo y motor

Contrariamente a lo que se especulaba, la tercera entrega no migrará a Unreal Engine 5, puesto que el equipo ha optado por continuar con el motor Unreal 4, ya adaptado y modificado para las necesidades específicas del proyecto. Se trata de aprovechar el trabajo ya hecho para mantener la eficiencia de la producción y evitar retrasos derivados de un nuevo motor gráfico. Hamaguchi también matizó que, aunque el salto a una tecnología más nueva podría mejorar el resultado visual, la familiaridad con el motor actual les permite mantener un ritmo de desarrollo sin altibajos y sostener el planteamiento inicial sin comprometer la calidad general.

Versiones para varias plataformas y Switch 2

Además, confirma que tanto ‘Final Fantasy VII Rebirth’ como la ‘Parte 3’ se están preparando para Switch 2 y señala que el objetivo es ofrecer una experiencia de juego muy similar a otras plataformas, sin grandes recortes ni diferencias significativas en relación al contenido principal. La intención de Square Enix es publicar la trilogía en más sistemas para que el cierre de la historia no dependa de una exclusividad prolongada, como ocurrió con episodios anteriores.

Uso de IA en el desarrollo

Hamaguchi también habla del papel de la inteligencia artificial en el proceso creativo de la empresa. Aunque asegura que no dependen de la IA para generar ideas ni para reemplazar el trabajo artístico del equipo, reconoce que estas herramientas pueden ser útiles para automatizar tareas repetitivas y optimizar el desarrollo.

Título elegido a falta planes de estreno

Por último, Hamaguchi indica que el equipo ya ha decidido el nombre oficial de la tercera parte, aunque aún no se ha revelado al público. La elección final la tomó el director creativo Tetsuya Nomura, tras seleccionar entre las dos opciones más apoyadas internamente durante el proceso. En cuanto a la fecha de lanzamiento aún no se ha indicado un plazo específico, así que, por ahora, no hay posibilidad de hacer estimaciones.