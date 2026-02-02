Estrenos de videojuegos entre el 2 y el 6 de febrero de 2026: Nioh 3 levanta la espada en PS5 y PC

Febrero arranca con fuerza gracias a una serie de grandes lanzamientos en su primera semana. El más destacado es ‘Nioh 3’, la popular franquicia soulslike de Koei Tecmo, que llegará en exclusiva a PS5 y PC, completando así la trilogía de una serie ya asentada dentro del género. Otro de los nombres destacados de los próximos días es ‘Dragon Quest VII Reimagined’, que vuelve sobre el original con cambios en su presentación y mejoras de calidad de vida. Además, tenemos un nuevo ‘Carmageddon’ y otro juego del popular anime ‘My Hero Academia’. Más abajo tienes los destacados y al final, el calendario completo con fechas y plataformas.

My Hero Academia: All's Justice - 6 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series S|X y PC

‘All's Justice’ lleva el universo del popular anime y manga al entorno interactivo en forma de juego de acción. Con un planteamiento de lucha en arena 3D con formato de equipos, te pondrás en la piel de un héroe en formación que deberá enfrentarse a villanos y perfeccionar sus habilidades en una campaña que combina narrativa con combates. La jugabilidad se centra en batallas donde cada "Quirk" (poder especial) puede usarse estratégicamente para derrotar a los enemigos.

Dragon Quest VII Reimagined - 5 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series S|X, Switch, Switch 2 y PC

‘Dragon Quest VII Reimagined’ ofrece una versión mejorada del clásico RPG a través de un sistema de combate actualizado, un lavado de cara y cambios de calidad de vida, respetando el tono del original. El juego sigue a un grupo de héroes en un viaje a través de islas misteriosas, cada una de las cuales alberga fragmentos de un mundo perdido que necesitan ser restaurados. En esta versión renovada, los escenarios, mazmorras y enemigos han recibido modificaciones con gráficos actualizados.

Nioh 3 - 6 de febrero

Plataformas: PS5 y PC

‘Nioh 3’ continúa la serie soulslike de Koei Tecmo conocida por su combate preciso y una ambientación inspirada en la mitología japonesa. Combina encuentros con samuráis, yokai y otros espíritus sobrenaturales, que exigen reflejos y el dominio de las mecánicas de combate. La narrativa sigue a un nuevo protagonista en su búsqueda de venganza y redención, cruzándose con personajes y eventos relacionados con antiguas leyendas. Con mundos interconectados repletos de secretos y objetos, el título fomenta el uso de armas, habilidades y tácticas en las batallas.

Calendario completo de lanzamientos:

2 de febrero

‘Megastore Simulator’ (PC)

3 de febrero

‘YAPYAP’ (PC)

‘Aces of Thunder’ (PC)

‘The Dark Rites of Arkham’ (PC)

‘Helldivers 2 - Warbond The Siege Breakers’ (PS5, Xbox Series, PC)

4 de febrero

‘Car Service Together’ (PC)

‘Peace Island’ (PC)

‘Master of Piece’ (PC)

5 de febrero

‘4PGP Four Player Grand Prix’ (Switch, Switch 2)

‘Menace’, (acceso anticipado PC)

‘PUBG: Blindspot’ (acceso anticipado PC)

‘Jackal’ (PC)

‘Dragon Quest VII Reimagined’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

6 de febrero

‘Bandit Trap’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC, Steam)

‘My Hero Academia: All’s Justice’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Carmageddon: Rogue Shift’ (PC)

‘Nioh 3’ (PS5, PC)

A tener en cuenta

Como puedes comprobar, esta tanda semanal mezcla un JRPG que busca su tercera juventud, un formato exigente de acción y una propuesta muy ligada al panorama anime. ¿Cuál tienes ganas de probar primero?