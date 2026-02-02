Sony prepara una versión de PS Portal con pantalla OLED y refuerza su apuesta por el streaming portátil

En Sony parecen satisfechos con el rendimiento de PS Portal e invertirán tanto en una nueva versión del dispositivo como en asegurar la próxima generación de arquitectura AMD para su futura consola portátil. De confirmarse, esta sería la primera revisión oficial del dispositivo desde su lanzamiento.

Filtraciones de confianza

Ahora una filtración parece arrojar datos fiables sobre el hardware con información relacionada con PS6 y una nueva consola portátil de la que no hay comunicación oficial, puntualizando que el cambio iría ligado a un panel OLED. Actualmente, PS Portal monta una pantalla LCD de 8 pulgadas, adecuada para streaming, pero sin un argumento técnico sólido frente a otras propuestas e incluso con productos anteriores. Adoptar un panel OLED supondría una mejora notable en la calidad de imagen, un apartado que se percibe en el uso diario en factores como colores más vivos, un contraste significativamente mayor e incluso en determinadas situaciones, una mejor eficiencia energética en comparación con las pantallas LCD tradicionales. Una revisión de este tipo, además, contribuye a situar PS Portal como un producto con más sentido a medio plazo dentro de la oferta de servicios de PlayStation.

El crecimiento de PS Portal

La filtración sobre el modelo OLED surge en un momento especialmente oportuno puesto que, desde su lanzamiento, ha dejado de ser un accesorio para un uso muy concreto y ha comenzado a recibir actualizaciones que cambian sus características. La más significativa ha sido la llegada del juego en la nube. A raíz de esa integración, el equipo permite acceso directo a juegos vía streaming con títulos compatibles, sin necesidad de una PS5 conectada localmente. Entre estos se encuentran nombres como ‘Final Fantasy VII Rebirth’, ‘Fortnite’, ‘Ghost of Yōtei’, ‘Grand Theft Auto V’ o ‘Resident Evil 4’.

Esta funcionalidad amplió drásticamente sus posibilidades, acercándose más a un dispositivo de streaming portátil dedicado que a un simple complemento de consola. En este aspecto, el lanzamiento de PS Portal OLED puede interpretarse como algo más que una simple actualización de hardware. Podría funcionar como una prueba de mercado para tantear hasta qué punto hay interés por las experiencias portátiles dentro de PlayStation, especialmente en un escenario donde el streaming está adquiriendo cada vez mayor relevancia.

Sony está buscando alternativas a PSP y Vita

Cabe recordar que la compañía ya tiene experiencia con OLED en dispositivos portátiles, como demuestra PS Vita OLED que, a pesar de su fracaso comercial, se cita a menudo por la calidad de su pantalla. Hasta el momento, lo único cierto es que no hay información sobre precio, fecha exacta de lanzamiento ni indicaciones que señalen si el modelo OLED reemplazará por completo a la versión actual o bien coexistirá con ella.

No esperes un terminal barato

Eso sí, puedes ir pensando en un probable aumento de precio, ya que los paneles OLED incrementan los costes de producción, especialmente para pantallas más grandes. De confirmarse, la nueva versión podría afianzar a PS Portal como una pieza importante dentro de la estrategia de Sony para el segmento del streaming, además de reforzar la percepción de que el producto se ha convertido en una parte cada vez más relevante en el futuro de la marca.