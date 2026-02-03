¿Adiós a los botones? Sony registra un mando con controles táctiles que se adaptan a la mano del jugador

Las patentes no son anuncios de producto, sino una pista sobre tecnologías y conceptos que una compañía registra para reservar su propiedad y proteger posibles desarrollos. En ese contexto, una patente concedida a Sony Interactive Entertainment LLC a finales de enero de 2026 presenta un mando basado en superficies táctiles y controles virtuales que se ajustan a la forma de sujetarlo. El documento no menciona PS6, pero sí sugiere qué tipo de soluciones estudia Sony para futuros mandos de PlayStation.

¿Qué propone el mando de control experimental?

La patente muestra un periférico que recuerda a los controles virtuales de un móvil. En lugar de botones físicos fijos, el usuario interactúa con una superficie de entrada capaz de registrar toques, pulsaciones, deslizamientos, pellizcos e incluso entradas tipo stick. En paralelo, el sistema puede detectar la forma de sujetarlo y mover la zona de control para que se sitúe de manera natural bajo el pulgar. El documento añade otra posibilidad al contemplar variaciones automáticas según cambie la posición de la mano durante la partida. Además, habla de detectar "pretoque", una aproximación previa al contacto del dedo, planteada para anticipar la intención del jugador y acelerar la respuesta.

Puede convivir con botones físicos

La documentación también señala que la patente no plantea que todo tenga que ser táctil, dejando abierta la opción de combinar esta característica con botones tradicionales. Así, podría funcionar como una variante, un añadido o una vía alternativa dentro de la familia de controladores.

No es difícil imaginar críticas a un diseño así. Muchos jugadores valoran el tacto de los botones y trasladar movimientos analógicos a una superficie plana plantea dudas en fórmulas que requieren precisión. En ese contexto, en el mercado ya se están popularizando sensores magnéticos sin contacto, como Hall Effect o TMR, precisamente por su control preciso y estabilidad con el paso del tiempo.

Por qué una patente no confirma un producto

Conviene recordar, de nuevo, que una patente no equivale a un anuncio. Las grandes compañías registran ideas por prevención, para proteger desarrollos y reservarse escenarios alternativos, incluso si nunca llegan a convertirse en un producto comercial. En este caso, lo relevante es el tipo de mando que plantea y la demostración de que Sony experimenta con mandos capaces de adaptar controles a la mano del jugador, algo que también puede entenderse desde el punto de vista de la accesibilidad si termina traduciéndose en un modelo opcional a la venta.