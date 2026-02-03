Primeros detalles de COR3, combates de ciencia ficción vinculados al responsable de Escape from Tarkov

COR3CORP ha publicado las primeras referencias oficiales de 'COR3', un juego de disparos en primera persona de ciencia ficción que aparece ligado a Nikita Buyanov, creativo con más de una década al frente de Battlestate Games y su estudio, que ha convertido 'Escape from Tarkov' en uno de los referentes del shooter de extracción. Por ahora, tras la publicación del material, ni él ni la compañía han explicado públicamente qué papel desempeñan en la creación de 'COR3', pero es probable que pronto salgamos de dudas.

¿Qué sabemos sobre COR3?

Por otro lado, aunque los materiales no son demasiado extensos, la primera impresión deja una sensación de atmósfera densa que esconde señales sobre el tipo de juego que pretende ser, como la imagen de un Marte devastado, con una señal hacia "Mariner City". De hecho, el clip arranca con una perspectiva en primera persona con un rifle de "Kalash Corp". La forma de desplazarse y la manipulación del arma mantienen cierta familiaridad con 'Escape from Tarkov', aunque el contexto es claramente más futurista. Después, la cámara se eleva y el vídeo se despide en el espacio, con cosmonautas a la deriva y una estética rusa muy marcada, incluida una estrella roja en los trajes.

Señales de humo

Previamente a la publicación de este material, una campaña de promoción por fases atrajo a muchos curiosos con páginas deliberadamente crípticas y puzles interactivos que aportan datos sobre este universo y, por ejemplo, en cor3.gg se sitúa el contexto en 2251. Pero, es más, incluso el nombre definitivo aún continúa sin aclararse. Aunque el proyecto se conoce como 'COR3', el archivo de vídeo sugiere la denominación interna 'PRJRPNT_BLUEMARS_FO', algo que inevitablemente ha provocado nuevas especulaciones.

Todo lo que no sabemos

Es decir, es mucho más lo que desconocemos del proyecto que lo anunciado públicamente. Todavía no hay detalles sobre su estructura jugable ni el momento en el que saldrá, pero entre la gente que lleva tiempo pendiente se repasa cada fotograma en busca de indicios y señales sobre este viaje espacial con sello ruso.