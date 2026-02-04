AMD no ha anunciado una fecha para la nueva Xbox, pero deja caer 2027 como referencia

Durante las últimas horas ha vuelto a circular una pregunta en torno al futuro de Xbox, concretamente sobre si AMD ha puesto fecha a la próxima consola de Microsoft. La respuesta corta es no, al menos no en forma de anuncio oficial. Lo explicamos con todo lujo de detalle.

Plazos estimados

La referencia surge de una intervención de Lisa Su, consejera delegada de AMD, durante la última presentación de resultados de la compañía. Allí deslizó que el desarrollo del chip semipersonalizado para la próxima Xbox avanza según lo previsto y que, por su parte, AMD está preparada para respaldar un estreno en 2027. Esta afirmación rápidamente se ha interpretado como una orientación sobre el año objetivo de lanzamiento para el sistema, aunque la propia lectura está muy lejos de suponer un anuncio oficial de salida.

Conviene distinguir entre el desarrollo del chip y el anuncio de la consola. Por un lado, AMD puede referirse al estado del trabajo y a un marco temporal orientativo ligado a ese desarrollo. Por otro, la fecha final solo depende de Microsoft y, a día de hoy, la compañía no ha estimado plazos de salida para su siguiente generación de hardware.

El desarrollo de un SoC semipersonalizado

En este contexto, SoC significa "sistema en un chip", es decir, una pieza que integra en un único circuito los elementos principales del hardware, como procesador y gráficos. Que sea semipersonalizado indica que AMD combina tecnología propia ya existente con configuraciones específicas a medida para las necesidades de una plataforma concreta, por ejemplo, consumo, temperatura, memoria o compatibilidad. Esto condiciona los tiempos de validación, pruebas y fabricación a gran escala, aunque por sí solo no determina una fecha de salida.

¿Cuándo se lanzará la próxima Xbox?

Sí consta que Xbox y AMD firmaron en 2025 un acuerdo a largo plazo para desarrollar silicio dentro del conjunto de productos Xbox, con alusiones a futuros dispositivos y servidores para juego en la nube. Ese acuerdo, tal como se presentó entonces, no incluyó estimaciones sobre la comercialización para la próxima consola. Así que, en resumen, AMD apunta a 2027 como referencia, pero no, no hay fecha oficial anunciada para la nueva Xbox.