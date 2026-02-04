Epic Games admite que su lanzador rinde por debajo de lo esperado y prepara mejoras para 2026

Recientemente los responsables de Epic Games han compartido varios detalles sobre su tienda para PC, con datos que reflejan un 2025 con tendencia ascendente tanto en gasto como en volumen de usuarios, con un récord de 78 millones de perfiles activos mensuales en PC y 400 millones de dólares en gasto en juegos de terceros. Al mismo tiempo, desde las más altas jerarquías de la empresa se reconoce que su lanzador no brinda la mejor experiencia posible y, por eso, parte de la base de jugadores ha evitado usarlo.

Un problema lanzado

En unas recientes declaraciones, el director general de Epic Games Store, Steve Allison, admite que aún queda mucho por mejorar en este sentido. Según explica, la herramienta se quedó un tanto apartada mientras la compañía dedicaba más tiempo a herramientas para desarrolladores y trabajaba en segundo plano. "Pero el año pasado, finalmente comenzamos a orientar más nuestros recursos en los elementos de la experiencia de usuario, todas las cosas que nuestros jugadores necesitaban, querían y que los críticos nos señalan con razón", explica.

¿Cómo se planea mejorar Epic Games Store?

Allison reconoce que el programa arrastra críticas por su rendimiento y no discute esas valoraciones. También precisa que el modo en que se actualizan algunas páginas puede agravar la sensación general negativa si la conexión es limitada. Con todo lo anterior, en el informe de la compañía se indica que Epic está rehaciendo parte de la arquitectura del lanzador y tiene previsto introducir mejoras en verano de 2026, con el compromiso de recortar los tiempos de carga y aportar mayor estabilidad.

Crecimiento en elementos sociales

De forma complementaria, la línea de trabajo pasa por crear espacios sociales dentro de la tienda y potenciar la comunicación entre plataformas con avatares, perfiles y mensajes privados. Además, el plan incluye chat de voz y grupos independientes de juego durante el segundo trimestre, con una extensión posterior a Epic Online Services.

En este plano, a finales del año, también se prevé avanzar hacia una biblioteca compartida entre PC y móvil. En el entorno móvil, la planificación contempla añadir la gestión de biblioteca en el segundo trimestre y una expansión de iOS para el mes de junio en algunos territorios que no contaban con la versión, como Brasil.

Priorizar labores

El máximo responsable de la tienda afirma que Epic Games Store ha pospuesto la implantación de estas funciones porque se vio en la obligación de priorizar las necesidades de los desarrolladores. "Espero que dentro de dos años ya no tengamos esta conversación", anticipa Allison. "Estamos intentando abordar los grandes problemas que generan críticas justas, y tenemos que trabajar. Simplemente tenemos que trabajar". Esperemos comprobar los frutos de ese trabajo muy pronto.