Docked abre los muelles con una demo antes del estreno de su propuesta de trabajo logístico

Saber Interactive ha anunciado que ‘Docked’, su nuevo simulador de corte técnico orientado al arduo trabajo portuario ya tiene planes de lanzamiento. Concretamente se lanzará el 5 de marzo de 2026 para PC (Steam y Epic Games Store), PS5 y Xbox Series. El proyecto invita a entrar en la operativa diaria de un puerto en pleno funcionamiento, operando maquinaria pesada y gestionando operaciones logísticas.

De vuelta a casa

Ambientado en Port Wake, ‘Docked’ traslada al jugador hasta el corazón de las operaciones portuarias en un entorno con actividad constante. Entre la descarga de barcos junto al transporte de cargas delicadas, hasta el punto de recepción de materiales, cada aspecto requerirá de atención para su correcto funcionamiento, sin perder de vista que cada una de las tareas es necesaria para el funcionamiento de la instalación y que un descuido puede complicar la jornada.

La historia parte de un regreso. Eres el hijo de un estibador y vuelves a Port Wake para retomar la actividad en el muelle familiar, castigado por un huracán. Desde ese punto, la progresión se articula sobre encargos y trabajos prioritarios de carga y descarga, además de reparaciones con la idea de reconstruir y ampliar las instalaciones poco a poco. A grandes rasgos, deja entrever una mezcla de operativa en tareas de campo y administración de un presupuesto que se reinvierte en mejoras y nuevos espacios para la flota.

Una vez tomadas las riendas del negocio, entre cubiertas de barcos y grúas, el jugador pronto comprobará que cada recurso empleado forma parte de una cadena de tareas conectadas. Entre otras gestiones podrás negociar contratos, cumplir con las fechas de entrega y cubrir reparaciones urgentes para mantener el puerto siempre operativo. También podrás controlar distintos tipos de máquinas inspiradas en modelos reales, como grúas, tractores y montacargas.

Crecimiento de la empresa familiar

Cada operación finalizada genera recursos para invertir en la expansión del puerto. Para ello, la economía del juego propone la adquisición de equipo nuevo, la negociación de contratos logísticos, además de la habilitación de áreas para almacenamiento de vehículos, elementos para mejorar la red de combustible y energía, sin olvidar que el propósito final es salvar y expandir el negocio familiar.

Prueba tus aptitudes para controlar el muelle

Si quieres probarlo antes del estreno, hay una demo gratuita de ‘Docked’ en Steam. Esta versión de prueba gratuita da derecho a jugar una misión y tres trabajos, además de acceso a los mandos de tres máquinas, la grúa Ship to Shore, el Reach Stacker y el Straddle Carrier, como primer paso para reconstruir el negocio familiar.