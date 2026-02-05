Xbox agrava su retroceso en Japón con una caída histórica de ventas

Xbox atraviesa uno de sus momentos más delicados en Japón. Los datos anuales de 2025 reflejan que las ventas de sus soluciones de hardware se han desplomado algo más del 73% en comparación con el año anterior y, con ello, se acentúa una debilidad estructural que Microsoft viene arrastrando desde su llegada al país. En un mercado en el que tradicionalmente dominan las consolas locales, las plataformas de Xbox vuelven a ceder terreno a un ritmo acelerado.

Un mercado cuesta arriba

El escaso tirón entre el público japonés no es algo nuevo. Un informe publicado en 2022 ya indicaba que Microsoft necesitó dos décadas para despachar tan solo 2,3 millones de consolas en el territorio, una cifra muy limitada en comparación con el rendimiento sostenido de PlayStation y Nintendo. Aun así, en los últimos años incluso se llegaron a apreciar indicios ocasionales de recuperación, ahora completamente revertidos.

Si atendemos a los datos de la revista especializada Famitsu, la familia Xbox Series vendió tan solo 31.226 unidades en Japón a lo largo de 2025. De este total, 12.769 unidades corresponden a la Xbox Series S, 9.709 a la Series X y 8.748 a la Series X Digital Edition. Esta cifra representa una caída interanual del 73,4% respecto a 2024, cuando la marca vendió 117.594 consolas en el país.

La reducción se percibe con más claridad al observar las tendencias de los últimos años. En 2023, Xbox vendió 141.712 unidades, mientras que en 2022 el volumen alcanzó las 269.737 consolas. Para encontrar un volumen inferior al actual, es necesario remontarse a 2019, al final de la generación de Xbox One, cuando tan solo se vendieron 8.315 unidades en todo el territorio.

Precio alto y Game Pass menos competitivo

Para justificar la caída del último ejercicio, algunas consultoras y medios especializados señalan directamente a la política de revisiones de precios al alza en Japón. En 2023, tanto Xbox Series X como Series S experimentaron importantes subidas con revisiones al alza en menos de 18 meses. Ese encarecimiento eleva de forma notable el coste y altera directamente la percepción de relación entre precio y oferta de la plataforma. En un entorno sensible a estas variables y con una fuerte competencia local, Xbox ha dejado de considerarse como una alternativa asequible.

Cuestión de precios

En 2025, la situación se tensó más con una nueva subida en Xbox Game Pass, que históricamente venía funcionando como uno de los principales atractivos de la marca en el país. Aun con acuerdos con estudios japoneses e intentos por expandir el catálogo de juegos propios en el servicio, Microsoft sigue estrellándose con barreras que van más allá del precio.

A la luz de las cifras

En Japón existe una fuerte lealtad a las marcas nacionales, una preferencia por los títulos desarrollados en el país y una relación histórica tanto con PlayStation como con Nintendo. Sin embargo, los datos invitan a pensar que los problemas de Xbox en Japón son más profundos y estructurales que las simples regulaciones de precios. Con menos atractivo y una capacidad de tracción comercial limitada, Microsoft se enfrenta a una de las pruebas más duras de su marca en tierras orientales.