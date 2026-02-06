Balloon Kid y Mario & Yoshi de Game Boy llegan a Nintendo Classics

Nintendo confirma la llegada de dos juegos de Game Boy al catálogo de Game Boy – Nintendo Classics. Nos referimos a ‘Balloon Kid’, que propone un plataformas clásico de avance lateral y ‘Yoshi’, un título de puzles publicado en su día en Europa como ‘Mario & Yoshi’. Por suerte no hay que esperar su llegada, puesto que ya están disponibles para jugar, sumándose a la colección de títulos que ya se habían incorporado a la oferta.
¿Como acceder a los juegos?
No obstante, aunque los juegos son compatibles con Switch y Switch 2, para acceder a ellos juegos necesitas una suscripción activa a Nintendo Switch Online, en modalidad individual o familiar y descargar la aplicación Game Boy – Nintendo Classics desde la eShop.
Balloon Kid
La nueva hornada nos trae un videojuego de plataformas desarrollado por Nintendo R&D1 con apoyo de Pax Softnica. A grandes rasgos, ‘Balloon Kid’ se considera una continuación de ‘Balloon Fight’, aunque cambia el planteamiento de pantalla única por fases con desplazamiento automático. La acción se desarrolla en niveles que avanzan de forma automática hacia la izquierda, con obstáculos y enemigos aéreos y terrestres. El jugador controla a Alice, que se mantiene en el aire con dos globos, aunque puede aterrizar para continuar el recorrido a pie cuando pierde flotabilidad.
¡Los suscriptores de #NintendoSwitchOnline pueden jugar ya a estos dos clásicos de #GameBoy en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch!
☑️ Balloon Kid— Nintendo España (@NintendoES) February 4, 2026
☑️ Yoshi pic.twitter.com/W7NiPAj7MF
Mario & Yoshi
Este videojuego de puzles publicado por Nintendo para Game Boy y NES se lanzó primero en Japón como ‘Yoshi no Tamago’ y llegó a Europa con el nombre ‘Mario & Yoshi’. La partida transcurre en una pantalla con pilas verticales de piezas que caen desde la parte superior. Cada pieza representa mitades de enemigos del universo Mario y el objetivo es eliminar esas piezas antes de que la pila alcance el límite superior. Para conseguirlo, el jugador las mueve con la intención de alinear dos mitades iguales y hacer que desaparezcan.
Funciones actualizadas
Como todos los juegos disponibles en el servicio en línea de Nintendo, ambos incluyen funciones como guardar y retomar la partida, rebobinado, filtros de pantalla inspirados en Game Boy, Game Boy Pocket y Game Boy Color, además de multijugador local o en línea. En algunos juegos incluso es posible elegir entre versiones norteamericanas o europeas, con textos localizados cuando existe la opción.
Con la inclusión de estas incorporaciones, la lista de juegos de Game Boy y Game Boy Color disponible en Nintendo Classics ya suma 43 títulos. Entre los clásicos disponibles figuran obras como ‘Tetris’, ‘Super Mario Land’, ‘Pokémon Trading Card Game’ o ‘The Legend of Zelda Link's Awakening DX’, entre otros.