Bethesda se hace fuerte en el último Nintendo Direct con tres éxitos para Switch 2

Bethesda ha acaparado gran parte del protagonismo del reciente Nintendo Direct Partner Showcase, donde la editora ha confirmado la fecha de lanzamiento de 'Indiana Jones y el Gran Circulo’ en Switch 2. En el mismo escenario, Bethesda Game Studios también ha confirmado que 'Fallout 4 Anniversary Edition' se lanzará en la plataforma el 24 de febrero de 2026 y a renglón seguido confirmó que 'The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered' llegará a Switch 2 en algún momento de 2026.

Indiana Jones y el Gran Círculo

Desarrollado por MachineGames en colaboración con Lucasfilm Games, 'Indiana Jones y el Gran Circulo’ es un juego cinematográfico de acción y aventuras que convierte al jugador en el icónico arqueólogo de película. La historia se desarrolla en 1937, entre los eventos de ‘En busca del arca perdida’ y ‘La última cruzada’, con una historia propia fiel al espíritu de la franquicia.

En Nintendo Switch 2, el título contará con controles de movimiento optimizados por el hardware de la consola, de modo que el control resulta más natural durante el combate, el sigilo y la resolución de puzles. Si quieres completar a fondo la aventura, también se lanzará en la misma fecha y en formato digital, la expansión 'La Orden de los Gigantes'.

Fallout 4 Anniversary Edition

En esta línea, Bethesda Game Studios publicará la edición más completa de ‘Fallout 4’ en Switch 2, incluyendo elementos como los seis paquetes de contenido oficiales y más de 150 artículos del Creation Club. Lanzada para celebrar una década del RPG, esta edición reúne el contenido principal del arco ambientado en una Boston devastada por el conflicto nuclear. Se publicará el 24 de febrero de 2026.

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered

La remasterización de ‘Oblivion’ seguirá el mismo camino y se publicará para Switch 2 en algún momento de 2026, permitiendo a los jugadores de la híbrida recorrer Cyrodiil por primera vez. El proyecto, desarrollado en colaboración con el estudio Virtuos promete actualizar el clásico de 2006 con mejoras visuales y cambios en la jugabilidad. La casa se enfatiza en que los sistemas de progresión, creación de personajes, animaciones de combate y menús se han actualizado para ofrecer una experiencia contemporánea sin perder la esencia del original. El juego se lanzará en formato digital, con una edición física prevista para más adelante.

Buena sintonía

En un Partner Showcase centrado en estudios asociados, Bethesda deja un repaso de lanzamientos para Switch y Switch 2, con propuestas de primer orden como ‘Fallout 4’, 'Indiana Jones y el Gran Circulo’, ‘The Elder Scrolls IV Oblivion’, y ‘The Elder Scrolls V Skyrim’, reforzando el catálogo de la nueva consola con productos concretos.