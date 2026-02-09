Estrenos de videojuegos entre el 9 y el 13 de febrero: Mario Tennis Fever se aficiona a la raqueta en Switch 2

Como cada semana, ha llegado la hora de repasar los juegos que aterrizan en PC y consolas con propuestas que pasan del terror en primera persona al tenis arcade, sin olvidar la velocidad y el misterio. Entre el 9 y el 13 de febrero de 2026 aparece a la cabeza ‘Mario Tennis Fever’, una nueva entrega del juego deportivo que reúne a Mario y compañía en partidos con técnicas propias y mecánicas como las raquetas furor. Otra publicación a tener en cuenta es ‘Crisol: Theater of Idols’, publicada por Blumhouse Games y desarrollada por el estudio español Vermila Studios. Además, se estrena ‘Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’, ‘RIDE 6’ y mucho más. Más abajo tienes los destacados y al final, el listado completo con fechas y plataformas.

Crisol: Theater of Idols - 10 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

‘Crisol: Theater of Idols’ es una aventura de terror y acción en primera persona desarrollada por el estudio español Vermila Studios y editada por Blumhouse Games. La historia se sitúa en una versión retorcida de España y te pone en la piel de Gabriel, un soldado enviado a la isla ficticia de Tormentosa para cumplir una misión vinculada al Dios Sol. En lo jugable, combina tiroteos, resolución de puzles y recorrido por escenarios conectados, con enemigos inspirados en imaginería religiosa. Su rasgo más llamativo es el uso de la sangre del protagonista como munición, algo que tiene efecto directo en su salud.

Mario Tennis Fever - 12 de febrero

Plataformas: Nintendo Switch 2

‘Mario Tennis Fever’ retoma la serie en Switch 2 con un planteamiento arcade y una lista extensa de personajes. Para ello Nintendo ha incluido hasta 38 personajes de entrada y 30 raquetas furor, cada una con habilidades que alteran acciones durante el partido. Además de los golpes habituales, incorpora la posibilidad de deslizarse y nuevas técnicas defensivas, junto a modos como torneos, torres de retos y Popurrí con efectos Maravilla, con opciones en solitario y multijugador.

RIDE 6 - 12 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

‘RIDE 6’ es la nueva entrega de la saga de motos de Milestone. Mantiene el Modo Carrera y el componente de progresión con carreras para desbloquear contenido y ampliar cada garaje, además ofrece una generosa cantidad de opciones para adaptar el estilo de conducción requerido a un estilo más exigente o asistido.

Killer Inn - 12 de febrero

Plataformas: PC

‘Killer Inn’ es un multijugador de misterio y acción ambientado en una mansión aislada, donde los participantes deben sobrevivir mientras investigan asesinatos y sucesos extraños. El objetivo del formato que se presenta en acceso anticipado requiere explorar, reunir pistas y atar cabos con una estructura que favorece el engaño y la sospecha. Así que no te fíes de nada, ni de nadie.

Calendario completo de lanzamientos

9 de febrero

‘100 Demon Cats’ (PC)

‘Circle Empires 2’ (PC)

‘The Oily Depths’ (PC)

‘Goblin Sushi’ (PC)

10 de febrero

‘Shadows of the Afterland’ (PC)

‘Relooted’ (Xbox Series, PC)

‘Mewgenics’ (PC)

‘HER TREES PUZZLE DREAM’ (PC)

‘Crisol: Theater of Idols’ (PS5, Xbox Series, PC)

11 de febrero

‘Romeo Is A Dead Man’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Starsand Island’ (PC)

12 de febrero

‘Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’ (PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘RIDE 6’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Disciples: Domination’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘ChromaGun 2 Dye Hard’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Killer Inn’ (PC)

‘Mario Tennis Fever’ (Switch 2)

13 de febrero

‘Reanimal’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Welcome to Doll Town’ (PC)

Del terror español al tenis pasando por la velocidad

La semana ofrece varias propuestas con perfiles muy distintos. En primer término, ‘Crisol: Theater of Idols’ pone el acento local con su terror en primera persona y esa idea tan peculiar de convertir la sangre en munición. ‘Mario Tennis Fever’ recoge el testigo en Switch 2 con un plantel amplio y sistemas planteados para que cada partido altere la dinámica de los puntos. En PC, ‘Killer Inn’ entra en acceso anticipado con su mezcla de investigación y sospechas en una mansión, mientras ‘RIDE 6’ completa el bloque con velocidad, pilotaje, progresión y carreras para echarle horas. ¿Con cuál te apetece empezar esta semana?