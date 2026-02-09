¿Qué hay detrás del posible salto multiplataforma de Final Fantasy VII Remake Parte 3?

Todo apunta a que Square Enix cambiará significativamente su estrategia de lanzamiento de cara a ‘Final Fantasy VII Remake Parte 3’, optando por una distribución simultánea desde el primer día en múltiples plataformas. Esta información viene respaldada por varias declaraciones oficiales y algunas filtraciones consistentes. Si atendemos a estas señales, el tercer y último capítulo de la nueva trilogía no repetirá el modelo adoptado en juegos anteriores, que arrastraron tramos de exclusividad durante unos meses en PlayStation antes de desembarcar en otras plataformas. Esta vez, el escenario que se dibuja es un lanzamiento simultáneo, incluyendo PC y otras consolas.

Bienvenidos a un modelo de distribución más abierto

Square Enix entiende que el desenlace ha llegado a un punto en el que ya no tiene sentido escalonar los lanzamientos y que el éxito comercial de la última entrega depende directamente de una distribución más abierta. El cambio de estrategia está directamente relacionado con la necesidad de maximizar las ventas. Con los dos primeros juegos ya disponibles en prácticamente todas las plataformas relevantes (o a punto de estarlo), mantener cualquier tipo de exclusividad temporal reduciría el rendimiento en ventas de la última parte de la trilogía. Esta forma de entenderlo coincide con la postura actual de la editora nipona, que se muestra cada vez más cómoda con el juego multiplataforma tras reconocer públicamente que las ventas limitadas a un solo circuito no han sido suficientes para sostener proyectos de gran presupuesto.

Rebirth en Switch 2 y un inminente anuncio

Sobre ‘Final Fantasy VII Rebirth’, el segundo capítulo de la trilogía, no está de más recordar que el juego está programado para llegar a Switch 2 en junio de 2026, una edición destinada a ampliar aún más la base de usuarios de la franquicia. Este lanzamiento, no sería un caso aparte. Square Enix podría aprovechar la proximidad del Summer Game Fest para revelar oficialmente los primeros detalles de ‘Final Fantasy VII Remake Parte 3’, utilizando el evento como escenario para reposicionar el proyecto como un estreno, esta vez sí, en modo multiplataforma.

Oficialmente, el director Naoki Hamaguchi ya ha indicado que el desarrollo de la parte final avanza rápidamente. Como resaltamos recientemente en unas declaraciones recogidas en este mismo espacio, el ejecutivo afirmó que el proyecto "va muy bien" y defiende que ofrecerá una nueva experiencia de juego, con el objetivo de complacer tanto a los veteranos de ‘Final Fantasy VII’ como a los jugadores que se adentraron en la franquicia a través del remake.

¿Cuándo se lanza Final Fantasy VII Remake Parte 3?

Con la trilogía prácticamente completa y los costes de desarrollo ya absorbidos a lo largo de los años, lanzar ‘Final Fantasy VII Remake Parte 3’ simultáneamente en todas las plataformas no parece una concesión, sino adaptarse con medidas pragmáticas. Square Enix necesita transformar las buenas valoraciones de la crítica en retornos financieros más abultados, algo que las exclusivas temporales dificultan en un mercado cada vez más fragmentado. Por el momento no hay fecha establecida para el juego que oficialmente está confirmado para PS5.