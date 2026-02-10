Black Myth: Zhong Kui estrena un vídeo culinario por el Año Nuevo chino con escenas in-engine

Desde que fue anunciado por Game Science en agosto de 2025, ‘Black Myth: Zhong Kui’ no ha ofrecido actualizaciones formales sobre su desarrollo. Sin embargo, la compañía ha publicado esta semana materiales inéditos del proyecto aprovechando la festividad del Año Nuevo chino. De hecho, la casa de entretenimiento china ha compartido un vídeo de algo más de seis minutos con imágenes generadas con el motor gráfico del juego, que parece estar especialmente preparado para resaltar la calidad visual del proyecto.

Una nueva leyenda

El material también revela algunos de los elementos sobrenaturales que podrían tener representación en el juego. En el vídeo, vemos inicialmente una deliciosa preparación culinaria con iluminación y efectos especiales que realzan la escena. El metraje se centra en una secuencia con ingredientes imposibles, donde se prepara un banquete mientras desfilan criaturas extrañas tratadas con absoluta normalidad.

Material especial que podría no aparecer en el juego

Cabe destacar aquí que el metraje está grabado con el motor del juego, sin embargo, los desarrolladores señalan que no es representativo del producto final. Según Game Science, esta pieza que celebra la llegada del Año del Caballo se ha concebido como un metraje conmemorativo. Esto significa que los elementos presentados por la compañía no necesariamente formarán parte de la versión final de 'Black Myth: Zhong Kui'.

Aun así, las imágenes dejan entrever la calidad gráfica que los jugadores pueden esperar. Entre los elementos más sorprendentes se encuentra la forma en que los cuchillos e instrumentos que utiliza la protagonista interactúan de forma natural con la comida que prepara.

¿Cuándo se publicará Black Myth: Zhong Kui?

El título fue anunciado en Gamescom 2025 con un tráiler centrado en su ambientación, y se presenta como la segunda entrega de la serie 'Black Myth', protagonizada por Zhong Kui, una figura relevante de la mitología china.

‘Zhong Kui' aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, pero el estudio ya advierte que, si bien el juego compartirá elementos con ‘Wukong’, como la inspiración en los mitos y el folclore chinos, la experiencia general no se plantea como una secuela directa. El juego se lanzará en PC y en "las principales consolas" cuando esté listo, aunque por ahora no hay pistas sobre cuándo sucederá eso.