El clásico F-22 Air Dominance Fighter se relanza para Steam con algunas actualizaciones

Uno de los mayores iconos de la época dorada de los simuladores de combate aéreo de los 90 está listo para despegar de nuevo. Nos referimos a ‘F-22: Air Dominance Fighter’, desarrollado originalmente por Digital Image Design, que tiene previsto su reestreno en Steam el 17 de febrero de 2026, ahora publicado bajo el sello de MicroProse.

Un simulador con gestión y pilotaje

Desde su lanzamiento original en 1997, ‘F-22: Air Dominance Fighter’ se consolidó por sumar gestión táctica al vuelo en primera persona. Es decir, además de ponerse a los mandos del caza F-22 Raptor, los jugadores también pueden actuar como controladores AWACS, supervisando por completo el teatro de operaciones propuesto. En este modo estratégico, es posible dirigir aeronaves aliadas, seguir combates en tiempo real y asumir instantáneamente el mando de cualquier F-22 en el aire cuando la situación exige tomar medidas directas. Esta combinación de simulación táctica y pilotaje fue muy poco habitual en su época y hoy sigue funcionando mejor de lo que cabría esperar.

Guerra aérea a gran escala

Ambientado en un vasto escenario militar en la región del Mar Rojo, el juego ofrece más de 90 misiones distribuidas en siete campañas, además de combate rápido y entrenamiento. Los objetivos abarcan desde intercepciones sigilosas y misiones de superioridad aérea hasta ataques a aeródromos y operaciones navales a gran escala. La ficha del relanzamiento también menciona más de 50 tipos de enemigos en aire, tierra y mar, junto a un arsenal de 30 armas.

🎯 Devlog #2 is live: Head Tracking in ADF! ✈️ A true upgrade for a classic: F-22: Air Dominance Fighter now supports full 6DoF head tracking—look, lean, roll, and move freely inside the cockpit. Built on Digital Image Design’s long history with head tracking and coming to the… — MicroProse (@micro_prose) February 9, 2026

A todo esto, su detallado sistema de simulación de aviónica, radar y dinámica de vuelo se tradujo en una experiencia muy convincente para los entusiastas del género, mientras que unos controles intuitivos permitieron a los jugadores con menos experiencia en este tipo de juegos entrar en materia sin largos períodos de adaptación, elementos que lo empujaron a ganarse el favor del público.

Una nueva generación de pilotos

La nueva versión de Steam promete que se mantendrá fiel al original, aunque se ha actualizado con varias mejoras que garantizan mayor compatibilidad y un correcto funcionamiento en los sistemas actuales. La puesta al día incluye seguimiento de cabeza con 6 grados de libertad (6DoF), resoluciones que van del aspecto retro de 320 × 200 hasta 4K Ultra HD con suavizado de bordes, logros, soporte para Workshop y mods, guardado en la nube y casi 100 mejoras y correcciones frente a la edición de 1997.

Un referente histórico entre los simuladores de vuelo

‘F-22: Air Dominance Fighter’ puso a prueba los límites de escala de su época. En la información compartida para el relanzamiento se detalla un mapa de 4,5 millones de km², que abarca ocho países de la región del Mar Rojo, con unidades aéreas, terrestres y navales operando de forma simultánea.

En el mismo sentido, contaba con un modelo de vuelo con 6 grados de libertad, mando estratégico mediante AWACS, IA y aviónica inspirada en tecnología del mundo real, entrenamiento completo, incluyendo despegue, aterrizaje y reabastecimiento de combustible, además de sistemas como ACMI para el análisis posterior a la misión.