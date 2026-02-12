Prepárate para el regreso de Blades of Fire, su nueva revisión llega en mayo con muchas novedades

A finales de mayo de 2025, pudimos disfrutar de ‘Blades of Fire’, el juego de la desarrolladora española MercurySteam. Ahora, casi un año después de su paso por Epic Games Store, el equipo de desarrollo está decidido a ampliar su distribución en Steam. A todo esto, se suma el lanzamiento de la versión 2.0.

Llegan los refuerzos

El comunicado se difundió a través de la página de noticias de Steam, donde se anuncia que ‘Blades of Fire 2.0’ llegará a la plataforma de Valve. Es un paso importante para la casa madrileña, ya que confirma su llegada a Steam al tiempo que amplía la fantasía oscura de 505 Games con numerosas novedades. Para celebrar el anuncio, el equipo ha publicado una demo con la que se puede experimentar el juego durante unas horas y anticiparse al primer capítulo antes del estreno.

Dónde encontrar Blades of Fire

‘Blades of Fire’, lanzado originalmente el 22 de mayo de 2025 para PS5, Xbox Series y PC a través de Epic Games Store, es un RPG de aventuras y fantasía oscura donde los jugadores controlan a Aran de Lyra, el último guerrero capaz de forjar acero auténtico en un mundo donde el metal se convierte en piedra. El título apuesta por un combate táctico y preciso con armas que se modifican permanentemente según la forja y el uso que aplique el jugador.

Ready to #ForgeYourLegend on Steam?

📅Launches May 14th

🎮Demo out now

🎉Carry over progress Update 2.0 is also coming!

😤NG+

😡Titanium Mode

📸Photo Mode

⌨️Full key remapping

🏆New achievements

🥳Steam Deck supported

🐂Pet the Ox

...and more! Watch: https://t.co/AJwFvtZY96 pic.twitter.com/NXcZ7ia636 — Blades of Fire (@Blades_of_Fire) February 11, 2026

Nuevo contenido:

Nueva partida+; Nuevo nivel de dificultad Titanio; Nuevas piezas de armas y diseños (exclusivos de Nueva partida+); Sistema de transmutación de elementos que permite cambiar los tipos de materiales; Modo foto; Modo Renacimiento de jefes, con recompensas exclusivas; Hechizos de Adso para armas, con efectos especiales; Posibilidad de acariciar al buey.

Mejoras técnicas:

Mayor variedad de animaciones de muerte y mutilación; Transiciones de animación mejoradas; Compatibilidad con NVIDIA DLSS 4; Reasignación completa de teclas para teclado y ratón; Nuevos logros; y Soporte oficial para Steam Deck.

¿Cuándo llegará exactamente la nueva versión?

La versión de Steam también incluirá el "Adventurer Pack" (que se venderá por separado en otras plataformas después del lanzamiento), un libro de arte digital y la banda sonora original compuesta por Óscar Araujo. La actualización 2.0, que será gratuita para todos los jugadores en cualquiera de las plataformas, se estrenará el 14 de mayo. En este punto solo nos queda esperar la llegada de ‘Blades of Fire’ a la plataforma de Valve con su última actualización a la vista. Quedan algo menos de tres meses para su puesta de largo.