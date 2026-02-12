Steam corrige un viejo error con Proton y ahora debería evitar avisos falsos en Linux

Lanzado por Valve en 2018, Steam Proton contribuyó a que jugar en Linux fuera mucho más sencillo. Sin embargo, el cliente de Steam en Linux y SteamOS arrastraba un error que podía provocar que algunos juegos se mostraran como "Not valid on current platform", como si Proton no existiera, en determinados equipos con bibliotecas muy grandes.

La corrección beneficia a usuarios de Linux

Afortunadamente, la compañía ha corregido el problema en la última actualización beta del cliente de Steam. Por ahora, el cambio está en pruebas, pero evita que los juegos compatibles mediante Proton aparezcan como no válidos para la plataforma por un fallo de detección.

Según Valve, el problema solía ocurrir especialmente cuando los usuarios de su tienda contaban con grandes bibliotecas de juegos. Como resultado, el sistema podía dejar de aplicar Proton correctamente al intentar ejecutar un juego en Linux y marcar algunos títulos como no válidos.

Como señalan algunos especialistas, la actualización también resulta útil fuera de Steam Deck y SteamOS. Dado que afecta al cliente de Steam en otras distribuciones de Linux, el parche del cliente puede ayudar a cualquier usuario que juegue en este sistema. La actualización también corrige un error intermitente en la vista de descargas al mover entradas entre secciones y en Steam Input incorpora modificaciones para que el giroscopio responda mejor en ciertos modos. Además, la beta corrige el encendido de los LED del botón Home en el mando Pro de Switch cuando estaban desactivados e impide que desaparezcan opciones ABXY en algunas configuraciones.

Todas estas novedades aún se encuentran en fase beta

Por otro lado, Valve también ha añadido una opción para que los estudios puedan indicar la fecha o el periodo estimado de lanzamiento de la versión 1.0 en juegos de acceso anticipado. Si bien esto debería aportar más claridad en algunos casos, queda por ver hasta qué punto se generaliza, ya que muchos títulos llegan al acceso anticipado sin una previsión clara de cuándo estarán terminados. Veremos cómo evoluciona cada asunto.