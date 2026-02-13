Sony cierra el 20º aniversario de God of War con un nuevo juego en PS5 y un remake de la trilogía clásica

Santa Monica Studio ha anunciado dos novedades directamente relacionadas con el futuro de la franquicia 'God of War'. Por un lado, está en desarrollo una nueva versión desde cero de la trilogía ambientada en la antigua Grecia. Por otro, se ha presentado un nuevo juego 2D bajo el nombre de 'God of War Sons of Sparta' que ya está disponible para descargar en PS5 en formato digital. Con estas producciones, la división pone punto final a las celebraciones del 20º aniversario de la serie nacida en marzo de 2005 en PlayStation 2.

La trilogía griega tendrá nuevas versiones

El conocido estudio también ha confirmado que los tres primeros títulos ambientados en la antigua Grecia recibirán nuevas versiones. Aunque el proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, advierten que se pretende actualizar los juegos que presentaron a Kratos al público, por ahora sin fechas estimadas. Los juegos originales (‘God of War’, ‘God of War II’ y ‘God of War III’) terminaron de definir la franquicia con su interpretación de la mitología griega a través de brutales combates y una trama centrada en la venganza contra los dioses olímpicos.

Los hijos de Sparta

Además, la serie acaba de recibir un nuevo capítulo canónico que ya está disponible en PS5. Desarrollado en colaboración con Mega Cat Studios, 'God of War Sons of Sparta' es un juego de plataformas de acción en 2D con una historia integrada en la cronología oficial que se sitúa en la juventud de Kratos, durante su entrenamiento en la Agoge junto a su hermano Deimos.

El guion está a cargo del equipo responsable de ‘God of War’ (2018) y ‘God of War Ragnarök’. Como detalle, T.C. Carson regresa como la voz de Kratos adulto, que aquí actúa como narrador de la historia por primera vez en más de una década.

'Sons of Sparta' traslada las mecánicas habituales de combate de la franquicia a un formato 2D, con uso de lanzas y escudos, artefactos divinos llamados Dones del Olimpo, enemigos clásicos reinterpretados en pixel art y nuevas criaturas inspiradas en la mitología griega. El juego presenta animación pixel art dibujada a mano y recrea enemigos icónicos en un estilo retro.

Ediciones y versiones

Además de una versión estándar, se ha publicado una edición Deluxe que incluye contenido digital adicional, como un libro de arte digital, banda sonora digital, un complemento para la lanza, una mejora, un complemento para el cinturón, orbes de sangre como moneda del juego y avatares de PlayStation Network.