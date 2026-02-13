Sony concentra en un State of Play más de una hora de anuncios con el retorno de sagas y muchas novedades

PlayStation ha celebrado su primer gran evento de 2026. Un nuevo State of Play de aproximadamente una hora de duración que ha traído consigo una buena cantidad de novedades sobre PS5, incluyendo anuncios, tráilers y fechas de lanzamiento. No obstante, a pesar de la acumulación de proyectos, el momento culminante del evento le corresponde a la presentación del remake de la trilogía de ‘God of War’, así como el lanzamiento sorpresa de ‘God of War: Sons of Sparta’. Pero la compañía no se detuvo ahí. A continuación, puedes consultar los anuncios más relevantes del evento junto a su correspondiente vídeo e información sobre cada título.

Kena Scars of Kosmora - 2026

Ember Lab presentó una nueva entrega en la que Kena regresa como una Guía Espiritual más experimentada y pone rumbo a la isla de Kosmora. El tráiler y el resumen oficial insisten en la importancia de los compañeros espirituales, que te acompañan durante la aventura, evolucionan y abren nuevos poderes según se refuerza el vínculo. En paralelo, se habló de nuevas interacciones elementales que amplían las opciones en combate. Está confirmado para PS5 y PC durante 2026.

Ghost of Yōtei Legends - 10 de marzo

La actualización 1.5 añadirá Legends, un modo cooperativo online con carga sobrenatural para los jugadores de ‘Ghost of Yōtei’. El contenido llega sin coste adicional e incorpora clases de personaje, varias categorías de misión y recompensas cosméticas. Además, Sucker Punch anticipa una incursión en los próximos meses, pensada como contenido más avanzado dentro de este paquete.

Death Stranding 2 On the Beach para PC - 19 de marzo

Kojima Productions y Nixxes confirmaron la llegada de ‘Death Stranding 2 On the Beach’ a PC el 19 de marzo. También se anunció que ese mismo día se publicará una actualización en PS5 que añadirá las mismas funciones y modos incorporados en la versión de ordenador, aunque por ahora no se han detallado cuáles son esos añadidos.

4 Loop - por concretar

Bad Robot Games dedicó unos minutos a explicar su bucle jugable, con Mike Booth detallando el planteamiento cooperativo para cuatro jugadores. Lo más relevante se resume a modo de shooter cooperativo basado en situaciones emergentes, con encuentros que cambian según la ruta que tome el grupo.

Pragmata - 24 de abril

Capcom mostró nuevas escenas de ‘Pragmata’ y fijó su llegada para el 24 de abril en PS5. El material vuelve a situar a Hugh y su compañera androide Diana en un entorno de ciencia ficción con amenazas mecánicas mientras recalca que la experiencia combinará combate con una vertiente de hackeo como parte central de la evolución de la partida.

Resident Evil Requiem - 27 de febrero

Capcom emitió el tráiler de lanzamiento de ‘Resident Evil Requiem’ y confirmó su fecha de estreno para el 27 de febrero. El vídeo incluye nuevas pistas de historia y momentos de acción, pero sin concretar escenas o personajes.

Legacy of Kain Defiance Remastered - 3 de marzo

La remasterización llega el 3 de marzo a PS5 y PS4. Se confirman mejoras en apartado visual, controles y cámara, junto a contenido de archivo. La edición Deluxe incluye, además, una pieza de valor para los seguidores de la serie, ya que podrán acceder a una demo jugable de la secuela cancelada ‘Dark Prophecy’.

Brigandine Abyss - 2026

La serie vuelve con una nueva entrega centrada en estrategia y fantasía, con combates planteados sobre una rejilla hexagonal y recuerda el precedente de ‘Brigandine The Legend of Runersia’, manteniendo la idea de campañas en un mundo fantástico y batallas por turnos en tablero hexagonal.

Control Resonant - 2026

Remedy adelantó detalles de ‘Control Resonant’ mostrando un entorno urbano que cambia de forma imprevisible, anomalías gravitatorias y un arsenal con arma metamórfica. El material insiste en navegar una Manhattan alterada por fuerzas de otro mundo, usando habilidades sobrenaturales y el arma cambiante para responder a encuentros y peligros que no se comportan de manera estable.

Crimson Moon - 2026

El proyecto se presenta como una aventura de acción con tono gótico, poblada por ángeles, demonios y dioses antiguos. Se podrá jugar en solitario o en cooperativo para dos y el resumen oficial subraya que el modo cooperativo ajusta su dificultad y la composición de enemigos para que las misiones no se repitan.

Beast of Reincarnation - 4 de agosto

GAME FREAK confirmó fecha de lanzamiento de su próximo proyecto para PS5 el 4 de agosto. La historia de ‘Beast of Reincarnation’ sigue a Emma y a su perro Koo en un Japón de futuro lejano, con el mundo devastado. A nivel jugable, la editora remarca el cambio entre el combate en tiempo real con espada de Emma y la dirección de Koo mediante un sistema de órdenes que recuerda a un JRPG por turnos.

Neva Prologue - 19 de febrero

Este contenido funciona como prólogo y se sitúa años antes del juego principal. Cuenta cómo Alba conoce a Neva y plantea una travesía en la que guías al cachorro por un territorio afectado, con enemigos nuevos y pruebas de resistencia. El anuncio promete mecánicas añadidas y localizaciones inéditas, con su estreno para el 19 de febrero.

Yakoh Shinobi Ops - 2027

Acción shinobi en vista isométrica para cuatro jugadores online. La propuesta gira en torno a infiltrarse en territorio enemigo, combinar habilidades de ninjutsu y evitar trampas y patrullas. Una experiencia cooperativa pensada para coordinarse y salir con vida.

Project Windless - por concretar

KRAFTON Montréal Studio presentó un RPG de acción de mundo abierto inspirado por la saga literaria coreana ‘The Bird That Drinks Tears’, situado miles de años antes del material original. El jugador controla a un Rekon, parte de una raza nómada de guerreros con forma de ave humanoide, caracterizados por su gran tamaño y potencia física.

Star Wars Galactic Racer - 2026

Se mostró la jugabilidad habitual de un título de carreras con estructura de "runs", ambientado en el Borde Exterior y planteado como un circuito no sancionado. Los principales materiales promocionales mencionan circuitos en distintos planetas, una generosa variedad de vehículos y un plantel de personajes que compiten en un entorno de alto riesgo.

007 First Light - 27 de mayo

IO Interactive compartió un tráiler centrado en el origen de su versión de James Bond. La información oficial habla de una misión en Islandia que lo coloca en el punto de mira de MI6, con un programa 00 reactivado. También se menciona a John Greenway, instructor y ex agente 00, y a un antagonista concreto. 009, presentado como un ex operativo británico convertido en renegado.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 - 27 de agosto

Konami confirmó el lanzamiento el 27 de agosto de 2026 en PS5. El paquete incluye ‘Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots’, ‘Metal Gear Solid Peace Walker’ en su versión HD, y añade ‘Metal Gear Ghost Babel’ como contenido extra. La información oficial también apunta extras dirigidos a seguidores veteranos de la serie, aunque sin entrar en detalle.

Castlevania Belmont’s Curse - 2026

Konami recupera la acción 2D con un nuevo ‘Castlevania’ para PS5. Desarrollado junto a Evil Empire y Motion Twin, el capítulo plantea un retorno al espíritu gótico de la saga, con armas y habilidades nuevas sumadas al repertorio habitual, con un estilo artístico renovado.

Silent Hill Townfall - 2026

‘Townfall’ enseñó parte de su propuesta de juego en primera persona y añadió un elemento curioso, un dispositivo de TV CRT portátil con utilidad tanto en encuentros como para revelar información de la historia. La premisa coloca a Simon Ordell de vuelta en la isla de St. Amelia para cerrar asuntos pendientes, con puzles guiados y un pueblo envuelto en la niebla.

Rev.Noir - por concretar

Konami presentó un JRPG ambientado en un mundo marcado por la "lightfall", un fenómeno letal que mata al instante al contacto. La trama sigue a un chico con amnesia y a una chica misteriosa, que emprenden un viaje con el objetivo de detener esta catástrofe.

John Wick - por concretar

Saber Interactive trabaja con los responsables de la saga para contar un capítulo nuevo y permitir jugar como ‘John Wick’. La editora insiste en trasladar el estilo de las películas, con acción "gun fu", conducción y escenarios de corte cinematográfico. Por ahora no hay título final ni fecha, solo confirmación para PS5.

MARVEL Tōkon Fighting Souls - 6 de agosto

El juego de lucha llegará a PS5 y PC el 6 de agosto, confirmó tres personajes para el plantel en ese momento: Magik, Wolverine y Danger. También se habló de un modo Episodio y de distintas ediciones, con detalles ampliados en el artículo de apoyo.

God of War Trilogy Remake - en desarrollo

Santa Monica Studio confirmó que trabaja en remakes de la trilogía griega, aún en una fase temprana. No se concretaron fecha ni plataformas en el resumen general del evento, más allá de la existencia del proyecto y su estado inicial.

God of War Sons of Sparta - Disponible

Además del anuncio de los remakes, se lanzó en el acto ‘God of War Sons of Sparta’ en PS5. Es un juego 2D de acción y plataformas centrado en la juventud de Kratos. Este capítulo nos lleva a su etapa de entrenamiento con un planteamiento más directo.