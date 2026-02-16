Estrenos de videojuegos entre el 16 y el 20 de febrero: Avowed se estrena en PS5 con las espadas en alto

En plena semana de Carnaval, aquí estamos puntuales con la lista de lanzamientos más relevantes en el panorama del ocio electrónico. El título estrella de esta semana es ‘Avowed’, que tras un tiempo como exclusivo en consolas Xbox, finalmente llega a PS5, ampliando así el catálogo de juegos de Microsoft en la consola de Sony. Pero hay más lanzamientos a tener en cuenta durante estos días como, por ejemplo, ‘Styx - Blades of Greed’, el nuevo juego de la franquicia de acción y sigilo, que llega a consolas y PC. La lista también incluye ‘Ys X Proud Nordics’, un nuevo juego de aventuras en la línea tradicional de la serie. Todos ellos se publicarán junto a otras propuestas de diferente género. Más abajo tienes una selección y al final, el listado completo con fechas y plataformas.

Avowed - 17 de febrero

Plataformas: PS5

‘Avowed’ es un RPG de acción en primera persona ambientado en el universo fantástico de Eora, el mismo que la franquicia ‘Pillars of Eternity’. Aquí el jugador desempeña el papel de un emisario enviado a una misteriosa región conocida como las Tierras Vivientes, donde fuerzas sobrenaturales y conflictos políticos amenazan el equilibrio del mundo. La narrativa se centra en dilemas, diálogos y una trama que se adapta a tus elecciones. La jugabilidad combina combate con espadas, magia y armas a distancia que permiten formas distintas de afrontar los enfrentamientos y la exploración.

Styx - Blades of Greed - 19 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

‘Styx - Blades of Greed’ recupera al goblin más astuto de los juegos de sigilo. Aquí, Styx se ve envuelto en una nueva misión relacionada con artefactos valiosos y conspiraciones. La narrativa lo sigue en un mundo dominado por la intriga política y criaturas fantásticas, donde las principales herramientas de supervivencia son el robo y la manipulación. Conserva el sigilo y la estrategia, sumando nuevas habilidades, mapas más grandes y distintas vías para cumplir objetivos. Todo esto con un estilo visual adaptado a la generación actual de consolas y un rendimiento que permite ejecutar el título a 60 fps.

Ys X Proud Nordics - 20 de febrero

Plataformas: PS5, Nintendo Switch 2 y PC

Ys X Proud Nordics continúa la tradicional serie RPG de acción, ahora siguiendo al aventurero Adol Christin en un nuevo viaje a través de mares helados y territorios inspirados en las culturas nórdicas. La historia se centra en enfrentamientos entre reinos marítimos, criaturas ancestrales y secretos ocultos en islas misteriosas. El sistema de combate se construye alrededor de mecánicas que fomentan el cambio entre personajes y habilidades especiales durante las batallas. Todo esto se desarrolla en un mapa amplio de mundo abierto.

Listado completo de lanzamientos

16 de febrero

ASTROBOTANICA (PC, acceso anticipado)

'Dobbel Dungeon' (PC)

17 de febrero

‘Aerial_Knight’s DropShot’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Avowed’ (PS5)

‘Calamity Angels: Special Delivery’ (PS5, PS4, Switch)

‘Norse: Oath of Blood’ (PC)

'Forgotlings' (PC)

18 de febrero

'Menherarium' (PC)

'Strange Brew' (PC)

‘Star Trek Voyager - Across the Unknown’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘The Killing Stone’ (PC, Steam, acceso anticipado)

19 de febrero

‘Dead in Antares’ (PC, Steam)

‘Demon Tides’ (PC)

'Paranormasight The Mermaid’s Curse' (Switch, PC, iOS, Android)

‘Gear.Club Unlimited 3’ (Switch 2)

‘KLETKA’ (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch)

'LOVE ETERNAL' (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

‘Styx - Blades of Greed’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Showgunners’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series)

20 de febrero

'Ys X Proud Nordics' (PS5, Switch 2, PC)

De Eora al sigilo con rumbo norte

La semana no tiene demasiadas complicaciones en cuanto a lo comercial. ‘Avowed’ llega a PS5, otro ejemplo de cómo algunos títulos ligados a Xbox Game Studios ya se abren paso en PlayStation. La mayor concentración de lanzamientos llega en el tramo final de la semana y se reparte entre propuestas muy distintas, del misterio de ‘Paranormasight The Mermaid’s Curse’ al juego de plataformas de ‘LOVE ETERNAL’, pasando por ‘Showgunners’, ‘KLETKA’, ‘Demon Tides’ y el regreso de ‘Styx - Blades of Greed’ e ‘Ys X Proud Nordics’. ¿Con cuál te apetece arrancar estos días?