La crisis de memoria y los avances en IA podrían retrasar el lanzamiento de PS6

El aumento de los costes de los chips está presionando a Sony a revisar su planificación de cara a la próxima generación de consolas, mientras el mercado global de semiconductores se enfrenta a una demanda muy alta impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial.

Plazos extensibles

Sumando todo lo anterior, el futuro del próximo sistema PlayStation podría estar cambiando por factores fuera del ámbito de los videojuegos. Aunque la compañía tradicionalmente mantiene un intervalo de entre seis y siete años entre generaciones, el contexto de la industria tecnológica actual pone en duda este patrón. Según Bloomberg, la sucesora de PS5 podría no llegar antes de 2028 o incluso 2029.

El elemento principal no guardaría relación con retrasos en el desarrollo de hardware, sino con la inestabilidad en el suministro de algunos de sus componentes esenciales. La expansión acelerada de la inteligencia artificial ha desencadenado una carrera global por asegurar chips de alto rendimiento, especialmente la memoria DRAM utilizada en servidores y centros de datos. Ese cambio de prioridades ha alterado el equilibrio del mercado.

La IA acapara componentes

Con los gigantes tecnológicos dirigiendo inversiones masivas hacia la infraestructura de IA, los fabricantes de semiconductores han priorizado sus recursos hacia segmentos más rentables. Por ejemplo, TrendForce, firma de investigación de mercado y consultoría centrada en industria tecnológica, advierte que los fabricantes se están moviendo hacia la memoria para servidores y HBM para atender la demanda de IA, dejando menos producción para productos de electrónica de consumo. En paralelo, Samsung ha anunciado producción y envíos de HBM4 y planes de evolución como HBM4E en la segunda mitad de 2026, un síntoma claro de que el grueso de las novedades industriales se está concentrando ahí. Como resultado, la oferta de dispositivos de uso general se ha vuelto más limitada, mientras que los precios han experimentado aumentos significativos.

No sería descabellado un retraso en los plazos

Para la división de entretenimiento interactivo de Sony, la situación es delicada. Sacar al mercado una nueva consola con costes elevados les obligaría a elegir entre trasladar la presión de costes al consumidor con un precio más alto, aumentar el precio final o absorber parte de las pérdidas para seguir compitiendo en precio. De modo que posponer el lanzamiento parece una forma de ganar tiempo hacia una posible normalización del mercado.

Un ciclo más largo también tendría repercusiones positivas. La generación actual cobraría nueva vida y permitiría a los estudios sacar más partido al potencial de PS5 y PS5 Pro. Este escenario no es algo exclusivo de una empresa. El aumento en los costes de la memoria también afecta a Nintendo, que sigue de cerca las fluctuaciones del mercado antes de concretar sus próximos pasos en el terreno del hardware.

Si la carrera por los componentes continúa intensificándose, la próxima generación podría tardar más en llegar y apuntar a un nuevo patrón de ciclos más largos en la historia reciente de las consolas.