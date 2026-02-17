Muere Hideki Sato, adiós al principal arquitecto del hardware doméstico de SEGA

Hideki Sato, conocido por su papel en la ingeniería de los sistemas de SEGA, ha fallecido a los 75 años. La compañía japonesa ha publicado un comunicado de condolencias, recordando su etapa como presidente de la compañía entre 2001 y 2003 y su trayectoria en el desarrollo de hardware doméstico.

Un pionero en el hardware de consola

Sato se incorporó a SEGA en 1971 y desde los inicios del hardware doméstico de la compañía, estuvo ligado a la línea que se inicia con SG-1000 y SC-3000 y llega hasta Dreamcast. En aquellos comienzos, el equipo se levantó con tan solo tres personas.

Su figura también aparece relacionada con episodios concretos que explican cómo la compañía llevaba tecnología de recreativa a las consolas domésticas. En un relato en primera persona, el propio Sato recuerda las negociaciones para asegurar el uso del Motorola 68000 en Mega Drive, que incluyeron un acuerdo de suministro de 300.000 chips con el fabricante licenciatario de entonces. Es uno de esos casos en los que los acuerdos de producción ilustran por qué una consola llega al mercado a un precio razonable.

Sato también menciona planteamientos muy propios de la industria actual. En la primera etapa doméstica, pone como ejemplo el formato SEGA My Card como una solución más compacta y fácil de transportar, pensando en cómo jugaban los niños de la época y en ese hábito tan extendido de llevarse el juego a casa de un amigo.

La etapa de Dreamcast

Ya en Dreamcast, su planteamiento se organizaba en torno a la conectividad. En su recorrido por el diseño de la consola, explica que el módem era una parte importante del sistema y que por eso se diseñó como módulo extraíble y actualizable, con distintas velocidades según el territorio. También menciona el contexto de mercado de aquellos años y cuenta que Dreamcast se anunció con el reclamo de los 128 bits, aunque el procesador base era de 64 bits, algo que él mismo contaba con cierta ironía.

Con su fallecimiento, SEGA despide a una figura que acompañó el ciclo completo del hardware doméstico de la compañía, desde el nacimiento de sus consolas en los 80 hasta el cierre de esa etapa y su transición en los 2000.