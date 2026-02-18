Se acabó la munición. Call of Duty: Warzone Mobile se cerrará en abril

Se acerca el fin de una era. ‘Call of Duty: Warzone Mobile’ cerrará el 17 de abril de 2026. Al menos, así lo ha confirmado Activision, anticipando que los servidores de la versión móvil de su battle royale se desactivarán en esta fecha, poniendo fin al acceso en línea del juego en móviles. Hasta el cierre, los usuarios que ya lo tengan instalado podrán seguir accediendo al servicio con normalidad.

Crónica de una muerte anunciada

En cualquier caso, conviene recordar que la retirada del juego no es repentina. En mayo de 2025, la compañía ya había anunciado que el título sería retirado de las tiendas de aplicaciones y que dejaría de recibir actualizaciones. Ahora, con el anuncio del plan de cierre definitivo, Activision confirma el cese total de sus operaciones. En la misma nota que acoge la información que certifica la clausura de ‘Warzone Mobile’, la compañía agradece la participación de los jugadores y asegura que su criterio y opiniones tienen influencia en el futuro inmediato de la franquicia.

Alternativa muy cercana con modo battle royale

Si buscas una alternativa para disfrutar de la franquicia en tu dispositivo móvil, sigues teniendo a tu disposición una opción directa. ‘Call of Duty: Mobile’ sigue activo y ofrece un modo battle royale con mecánicas similares, además de recibir soporte y contenido de temporada. No obstante, la experiencia completa de ‘Warzone’ permanece activa y se puede descargar gratis en Xbox, PlayStation, Steam y Battle.net

¿Por qué se cierra Warzone Mobile?

La casa de software alega que en lugar de mantener dos frentes diferentes para un formato battle royale en móviles, la editora ha optado por concentrar sus recursos en una única plataforma, manteniendo la versión ‘Mobile’ como el principal representante de la franquicia en el entorno móvil.

El fin de la munición

Por tanto, el 17 de abril deja establecido el final. Hasta entonces, los servidores permanecen operativos y los jugadores pueden disfrutar de partidas con normalidad. Como podéis imaginar, superado este periodo, ya no será posible acceder al título ni a ninguna funcionalidad en línea relacionada con él. Si aún te quedan COD Points, conviene ir gastándolos antes del cierre, ya que después ya no se podrán usar y no se contemplan reembolsos por los puntos sin gastar ni por el contenido comprado.