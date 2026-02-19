Adiós al multijugador: Metal Gear Solid 4 llegará sin modo online a la Master Collection Vol. 2

Konami ha confirmado la situación de uno de los componentes más recordados y técnicamente complejos de la era PS3. Pero antes de entrar en materia, nos ponemos en antecedentes. Con el anuncio oficial de ‘Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2’, la compañía confirmó que la versión incluida en la colección de ‘Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’ no incluirá el emblemático ‘Metal Gear Online’ (MGO2).

‘Metal Gear Online’ (MGO2)

El aviso recogido en la web oficial de la colección, precisa que la versión ‘Master Collection’ se limitará a la campaña principal de Solid Snake, dejando sin este componente a una parte del público que esperaba recuperar ‘Metal Gear Online’. Lanzado originalmente en 2008, fue un referente al ofrecer una alternativa táctica al ritmo frenético de shooters como ‘Call of Duty’. Contaba con variantes centradas en el sigilo, como el Combate a Muerte Sigiloso y las misiones de captura.

Como elemento más novedoso incluía el sistema SOP, que servía para compartir información sensorial e incluso robar placas de identificación de enemigos desprevenidos. El sistema era, básicamente, una red de datos compartidos por el grupo. Permitía distribuir información útil y coordinar movimientos sin depender solo del chat. El soporte oficial finalizó definitivamente en 2012 y Konami no ha detallado, por ahora, el motivo de esta ausencia en la colección.

El regreso del modo cooperativo en Peace Walker

A pesar de la reducción del multijugador de ‘MGS4’, Konami mantiene una parte del juego en línea, ya que la versión de ‘Metal Gear Solid Peace Walker’, basada en la ‘HD Collection’, conservará su funcionalidad online completa. En la práctica, se podrán formar equipos en el modo CO-OPS (para hasta 4 personas) para enfrentarse a jefes mecánicos o competir en el modo Versus Ops (para hasta 6 jugadores).

Conviene matizar un punto. Si bien el multijugador online estará disponible en todas las plataformas (PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo), no habrá juego cruzado entre distintos sistemas. Eso sí, en Switch y su sucesora habrá compatibilidad para jugar en línea entre ambas. La función de juego inalámbrico local también será exclusiva en las consolas de Nintendo. Esta función recupera el planteamiento original del título en PSP, permitiendo que los amigos jueguen en red local y sin necesidad de conexión a internet.

Alternativas para jugar online a Metal Gear

Si en realidad estás interesado en una experiencia competitiva más moderna dentro de este universo, Konami apuesta por el modo Fox Hunt. Presentado como una actualización gratuita para ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’, esta variante táctica del clásico juego del "escondite" empareja equipos de agentes contra infiltrados en escenarios situados en la jungla. A grandes rasgos la podríamos considerar como una variante a la mecánica de "Infiltración por Equipos" del antiguo ‘Metal Gear Online’, con partidas asimétricas donde el uso del camuflaje y el autocontrol resultan más gratificantes que la precisión del gatillo.

Con la confirmación de que ‘Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2’ llegará a las tiendas el 27 de agosto de 2026 en versiones para PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch y PC a través de Steam, Konami parece que este caso ha optado por separar la preservación histórica de los clásicos para un jugador del respaldo a largo plazo de las variantes de carácter multijugador.