Kingdom Come: Deliverance II y The Witcher 3 cierran la artillería pesada de Xbox Game Pass en febrero

Desde la división de juegos de Microsoft se ha revelado la segunda tanda de juegos para Xbox Game Pass, una hornada destinada a cerrar el mes de febrero, ampliando las posibilidades de juego, incluso con varios estrenos que se suman al catálogo desde el primer día. El listado lo lideran el RPG histórico ‘Kingdom Come: Deliverance II’, una incorporación tan relevante a la oferta como el regreso de Geralt de Rivia con la edición más completa de ‘The Witcher 3: Wild Hunt’.

En este mismo tramo, los seguidores de los deportes universitarios estadounidenses recibirán ‘EA Sports College Football 26’, mientras que los entusiastas de los juegos de construcción de mazos oscuros podrán probar ‘Death Howl’. A finales de mes llegará el lanzamiento completo de ‘Towerborne’, que promete una experiencia de acción cooperativa más pulida tras su periodo de acceso anticipado. A principios de marzo, el servicio recibirá el clásico ‘Final Fantasy III’ y ya se prepara para la llegada de ‘Kingdom Come: Deliverance II’ para cerrar la oferta con las espadas en alto.

Ya disponible:

‘Menace’ (Game Preview) (PC)

‘Diablo II Resurrected’ (consola, PC)

‘High on Life 2’ (nube, Xbox Series X|S, PC)

‘Aerial_Knight’s DropShot’ (nube, Xbox Series X|S, portátiles compatibles, PC)

‘Avatar: Frontiers of Pandora’ (nube, Xbox Series X|S, portátiles compatibles, PC)

‘Avowed’ (nube, Xbox Series X|S, PC)

19 de febrero de 2026

‘Death Howl’ (nube, Xbox Series X|S, portátiles compatibles, PC)

‘EA Sports College Football 26’ (nube, Xbox Series X|S)

‘The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition’ (nube, consola)

24 de febrero de 2026

‘TCG Card Shop Simulator’ (nube, Xbox Series X|S, portátiles compatibles, PC)

25 de febrero de 2026

‘Dice A Million’ (PC)

26 de febrero de 2026

‘Towerborne’ (consola, portátiles compatibles, PC)

3 de marzo de 2026

‘Final Fantasy III’ (nube, Xbox Series X|S, PC)

‘Kingdom Come: Deliverance II’ (nube, Xbox Series X|S, PC)

Buen reparto de propuestas

La lista combina ofertas muy específicas con producciones de gran presupuesto que se pueden disfrutar dependiendo del sistema y el modelo de suscripción. De momento ya puedes disfrutar de ‘Aerial_Knight’s DropShot’ y ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, este último permite explorar los confines de Pandora desde una nueva perspectiva tras la reciente actualización del título en tercera persona de Ubisoft.