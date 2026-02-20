PlayStation cierra Bluepoint Games, el estudio responsable del remake de Demon's Souls

Conocidos por proyectos como las actualizaciones superventas de 'Demon’s Souls' y 'Shadow of the Colossus', el estudio estadounidense Bluepoint Games echará el cierre en marzo de 2026, según anticipa Bloomberg. Como resultado, la medida afectaría a alrededor de 70 empleados de la desarrolladora que perderían sus empleos.

El estudio cerrará oficialmente en marzo

En una declaración al medio económico, un portavoz de PlayStation afirma que la medida se ha tomado tras una concienzuda evaluación del modelo de negocio. Esto seguramente guarde relación con otro tipo de proyectos asociados, porque aunque eran conocidos por su excelente calidad en la puesta al día de clásicos, Sony también les había encomendado trabajar en un juego como servicio dentro del universo 'God of War' que fue cancelado en enero de 2025.

Bluepoint Games llega a su fin

Fundado en 2006 por Andy O'Neil y Marco Thrush, exempleados de Retro Studios, el estudio fue adquirido por Sony en 2021, aunque siempre han mantenido una historia vinculada a PlayStation. Tras el lanzamiento de ‘Blast Factor’, la desarrolladora comenzó a centrarse en la producción de remakes y remasterizaciones de franquicias tan potentes como 'God of War' y 'Uncharted'. También contribuyeron en la producción 'Metal Gear Solid HD Collection', antes de preparar versiones actualizadas de 'Gravity Rush' y 'Shadow of the Colossus'. Su proyecto más reciente, el único creado específicamente para PS5, fue la nueva versión de 'Demon’s Souls', que se publicó en la consola allá por 2020.

Otros estudios temen la misma suerte

En paralelo, la medida confirmada esta semana siembra dudas sobre el futuro de Bend Studio. El equipo responsable de 'Days Gone', asimismo dependiente de PlayStation Studios, se encontró con la cancelación de su proyecto más reciente por orden de la dirección de la división de juegos a principios de 2025. Desde entonces no han trascendido detalles sobre su situación ni sobre la posible actividad del estudio en un nuevo proyecto.