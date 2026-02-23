Estrenos de videojuegos entre el 23 y el 27 de febrero: Resident Evil Requiem regresa a Raccoon City

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes en el panorama del ocio electrónico. El plato fuerte no podía ser otro que ‘Resident Evil Requiem’, el nuevo capítulo de la icónica franquicia de terror de Capcom y también uno de los juegos más esperados de 2026. Otro título destacado de esta semana es ‘Laysara: Summit Kingdom’, que apuesta por la construcción y gestión en entornos montañosos. La lista también incluye el regreso de todo un clásico como ‘City Hunter’ con una versión adaptada. Todos ellos se publicarán junto a otras propuestas de diferente género. Más abajo tienes una selección y, al final, el listado completo con fechas y plataformas.

City Hunter – 26 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2

‘City Hunter’ es un videojuego de acción en 2D que recupera el título publicado originalmente para PC Engine el 2 de marzo de 1990 y lo traslada a plataformas actuales. Esta nueva edición desarrollada por SUNSOFT y Red Art Games está planteada para un solo jugador y mantiene el formato de desplazamiento lateral. En el apartado de contenidos, incorpora tres modos, Original, Enhanced y Hard, e incluye funciones modernas como guardado y rebobinado, además de opciones visuales como filtro CRT, relación de aspecto configurable y marcos de pantalla, junto a localización en varios idiomas, incluido español.

Laysara: Summit Kingdom - 27 de febrero

Plataformas: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch

‘Laysara: Summit Kingdom’ es un juego de construcción y gestión ambientado en un entorno montañoso. El jugador debe levantar asentamientos en laderas escarpadas, optimizar rutas comerciales y asegurar el suministro de recursos en condiciones climáticas cambiantes. La propuesta combina planificación urbana con logística, todo ello en un mapa vertical que obliga a proteger las rutas frente a avalanchas y otros riesgos naturales.

Resident Evil Requiem - 27 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

‘Resident Evil Requiem’ es la nueva entrega de la franquicia survival horror de Capcom. En este juego, se controla a Grace Ashcroft, analista técnica del FBI, enviada a investigar una serie de muertes misteriosas vinculadas al Hotel Wrenwood, lugar relacionado con su pasado. La historia también incluye a Leon S. Kennedy y retoma elementos ligados a Raccoon City dentro del universo de la saga.

Listado completo de lanzamientos:

23 de febrero

‘The Tall Man Tapes’ (PC)

‘You are the Bomb A Game About Rolling Bombs’ (PC)

24 de febrero

‘Emberbane’ (PC)

‘Iverian Wars Craxion vs Defugel’ (PC)

‘Rise of Piracy’ (PC)

25 de febrero

‘Nested Lands’ (PC)

‘They Killed Your Cat’ (PC)

‘Fall of an Empire’ (PC)

26 de febrero

‘City Hunter’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘Towerborne’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘The Disney Afternoon Collection’ (Switch 2, Switch)

‘Hunt the Night’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘Spellcasters Chronicles’ (PC)

27 de febrero

‘Laysara Summit Kingdom’ (PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Resident Evil 7 biohazard Gold Edition’ (Switch 2)

‘Resident Evil Village Gold Edition’ (Switch 2)

‘Resident Evil Requiem’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

De Raccoon City al abordaje

‘Resident Evil Requiem’ regresa a Raccoon City y, de paso, suma a Switch 2 ‘Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition’ y ‘Resident Evil Village Gold Edition’, dos lanzamientos completos que llegan de una tacada a la nueva híbrida de Nintendo. A partir de ahí, el resto de la semana reúne el regreso en 2D de ‘City Hunter’ el cooperativo de ‘Towerborne’, pasando por el tono oscuro de ‘Hunt the Night’, el debut en acceso anticipado de ‘Spellcasters Chronicles’ además de la aventura pirata de ‘Rise of Piracy’. ¿Con cuál te apetece empezar estos días?