Ubisoft confirma un proyecto no anunciado de Far Cry y nuevas líneas de trabajo para Assassin's Creed

Ubisoft ha confirmado oficialmente el futuro de algunas de sus franquicias más importantes. En realidad, a raíz de unas declaraciones a Variety del director ejecutivo de la empresa Yves Guillemot, podemos asegurar la existencia de dos nuevos proyectos, uno de ellos relacionado con la saga 'Far Cry'. El directivo no ha puesto nombre oficial a esa próxima entrega, aunque ha ratificado que forma parte de sus planes de desarrollo. En cuanto al otro título, tan solo hace referencia al nombre en código 'Maverick', sin precisar nada más. En cualquier caso, no se concretaron formatos, plataformas ni fechas.

El ascenso de Vantage Studios

Pero sí presumió de los 30 millones de jugadores que el año pasado se reunieron alrededor de 'Assassin’s Creed'. Para sostener este nivel, la compañía mantiene "varios" títulos en producción simultánea, alternando entre experiencias para un jugador y formatos más amplios, con la esperanza de que siga siendo uno de los grandes motores económicos de la empresa durante los próximos años.

Entre los responsables de liderar esta etapa se encuentra Vantage Studios, una filial creada por Ubisoft con inversión minoritaria de Tencent, no una empresa conjunta. Según la documentación corporativa, la operación se cerró con 1.160 millones de euros y Tencent pasó a tener un 26,32 por ciento de interés económico, mientras Ubisoft mantiene el control. La filial se encuentra operativa desde el 1 de octubre de 2025 y está dirigida por Charlie Guillemot y Christophe Derennes. Su misión pasa por gestionar y desarrollar las próximas etapas de marcas como 'Far Cry', 'Rainbow Six' y 'Assassin’s Creed', agrupando equipos de estudios como Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona y Sofía.

Plan multimedia

Guillemot también reiteró que el objetivo de Ubisoft es llevar sus propiedades intelectuales a otros formatos y, en el ámbito audiovisual, la compañía ya cuenta con varios proyectos. Por ejemplo, FX está desarrollando una serie antológica de 'Far Cry', que se verá en Disney+. El largometraje de 'Watch Dogs' terminó de rodarse en 2024 y sigue pendiente de estreno. 'Assassin’s Creed', la serie de acción real de Netflix, continúa en desarrollo y 'Tom Clancy’s Splinter Cell Deathwatch', la serie animada, ha sido renovada para una segunda temporada.

Con esta estrategia transmedia la editora y desarrolladora francesa pretende mantener activas estas marcas incluso en los intervalos entre lanzamientos de juegos, ya sea en el salón de casa frente al televisor, a través de alguna adaptación o en la consola y ordenador con nuevas entregas de sus conocidas franquicias.