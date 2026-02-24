El fin de una era: Phil Spencer se retira, Sarah Bond deja Xbox y Asha Sharma toma el relevo en Microsoft Gaming

Las novedades en torno a la cúpula de Xbox ponen fin al ciclo más representativo de la división de videojuegos de Microsoft en los últimos años. Phil Spencer, el ejecutivo que pilotó la reorientación de la marca tras Xbox One y la convirtió en un modelo centrado en consolas, PC, nube y suscripciones, confirma oficialmente su retirada tras 38 años en la casa de Redmond. También señala que llevaba valorando este paso desde el otoño pasado, aunque antes de embarcarse en nuevos proyectos seguirá en la compañía con funciones de asesoría hasta el verano para facilitar el relevo.

Salidas por pares

Sin embargo, lo que podía haberse quedado en una sucesión tranquila se solapa con otra salida relevante, ya que Sarah Bond, presidenta de Xbox, también deja Microsoft, aunque se quedará un tiempo como asesora especial durante la transición. Con esto, ahora Microsoft Gaming pasa a estar dirigido por Asha Sharma, ejecutiva que hasta el momento se encargaba de CoreAI Product en Microsoft. Con el nombramiento pasa a ser vicepresidenta ejecutiva y consejera delegada de Microsoft Gaming, reportando directamente a Satya Nadella. Para compensar ese perfil más centrado en producto, Matt Booty ha sido ascendido a vicepresidente ejecutivo y director al frente del área de contenido y de la red de estudios, incluidos Bethesda y Activision Blizzard.

El hecho de que Sharma llegue desde el área de IA alimenta la sensación de que Microsoft intenta que Xbox se integre mejor con el resto de su plan de producto. Aun así, en su primer mensaje interno, insiste en priorizar las producciones de calidad y reforzar la plataforma Xbox, además de escuchar a su comunidad, para "dar forma" al futuro del juego con nuevas ideas.

Bajo una nueva dirección

Con el 25.º aniversario de Xbox cada vez más próximo, Spencer como asesor hasta el verano y Bond acompañando el relevo durante un tiempo, Microsoft intenta que el cambio en la dirección se gestione con normalidad, pero el movimiento en la cúpula es, en sí mismo, una señal de un nuevo ciclo.

También es cierto que, de momento, no hay señales que anticipen algún cambio drástico en relación a las consolas o Game Pass. Pero tras el reparto de responsabilidades, habrá que comprobar cómo se traduce la estrategia de Microsoft en relación al hardware propio y cómo gestionará su servicio de juegos por catálogo a medio y corto plazo.