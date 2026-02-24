Forza Horizon 6 muestra sus biomas y nos acerca un poco más a su visión de Japón

Si bien la Casa de Redmond se verá condicionada en 2026 por los cambios en la dirección de Xbox, la compañía también tiene previstos algunos proyectos de primer nivel. Entre ellos se encuentra ‘Forza Horizon 6’, que ahora deja muestras de los diferentes tipos de biomas por los que discurrirán las pruebas. Ya conocemos algunas de las características de la producción, pero ahora Playground Games amplía la información con detalles que dan una idea muy aproximada de cómo el formato pretende explorar los diferentes paisajes de Japón.

Postales desde Japón

Entre bosques de bambú, playas tranquilas y paisajes montañosos con lluvia, el nuevo ‘Horizon’ plantea una amplia variedad de escenarios. Esto es algo habitual en una serie que siempre se ha caracterizado por trabajar mucho en la representación de las localizaciones que albergan su estructura de festival en mundo abierto. La diferencia con ‘Forza Horizon 6’ es que el estudio quiere ser aún más meticuloso con una recreación fiel del entorno, algo que ya anticipa el propio metraje.

Los entornos más detallados de la serie

Los materiales proporcionados también destacan escenarios recreados con el motor gráfico del juego. Por tanto, es muy probable que el nivel de acabado que muestran las piezas promocionales sea muy similar a lo que el público encontrará al probar el juego en su lanzamiento. La diferencia, obviamente, radica en que podrías ir tan rápido como para no prestar atención al detalle de los entornos.

También hemos conocido que el título se basa en ciclos estacionales y escenarios que varían según la meteorología con el objetivo de ofrecer carreras con condiciones distintas. Sin embargo, Playground Games aún no ha revelado la versión del juego que utiliza como base para la producción de estos vídeos, ya que el título se publicará el 19 de mayo de 2026 en versiones para Xbox Series X|S, además de PC.

¿Cuándo se publicará Forza Horizon 6 en PS5?

También se espera que la sexta entrega del formato de conducción de corte arcade debute en PS5 en algún momento de 2026, pero de momento la versión para la consola de Sony aún no tiene planes oficiales. Entonces, se enfrenta a la tarea de superar en popularidad a la quinta entrega de la franquicia, que según las estimaciones ha superado ampliamente los 5 millones de copias vendidas en la consola de la competencia.