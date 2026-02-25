They Are Here: Alien Abduction Horror presenta un prólogo jugable gratuito antes de su estreno

Desde las oficinas de PQube han comunicado que ‘They Are Here: Alien Abduction Horror’, su aventura de corte extraplanetario ha recibido una demo gratuita en Steam, que permite experimentar el prólogo completo de este nuevo título de terror con temática de abducción alienígena. El lanzamiento completo está previsto para otoño de 2026 en PC a través de Steam, pero el anuncio coincide con cierto repunte del interés por los fenómenos extraterrestres, un tema que también sirve como base narrativa del juego.

Una visita a Grayswood Farm

En ‘They Are Here: Alien Abduction Horror’, asumes el papel de Taylor Fox, un periodista de investigación enviado a una granja en mitad de la nada tras una serie de testimonios sobre luces inusuales y desapariciones inexplicables. Lo que arranca como una investigación sencilla, pronto se convierte en una experiencia centrada en el aislamiento, la observación y supervivencia, en la que el jugador debe reunir evidencias, explorar el entorno y reconstruir eventos vinculados a un posible contacto extraterrestre. La premisa del juego implica investigar avistamientos, explorar entornos rurales, y rastrear instalaciones militares relacionadas con la presencia de extraterrestres. Todo sobre una progresión basada en la narrativa y la observación.

Misterio, secretismo y primer contacto

El formato combina elementos de ciencia ficción y terror psicológico, pero centrándose en los sentimientos de vulnerabilidad e incertidumbre que puede acarrear una situación límite. La narrativa sigue el deterioro de la sensación de control del protagonista a medida que ocurren sucesos inexplicables a su alrededor.

En lo jugable, la propuesta se apoya en investigación clásica y avance guiado por la historia. La exploración se centra en localizar objetos, consultar notas y documentos, revisar fotografías y seguir registros en audio y vídeo para reconstruir lo ocurrido en la zona. Para ello, el personaje cuenta con herramientas sencillas, una linterna para moverse por áreas con poca visibilidad, un walkie-talkie, además de cámara y equipo de vídeo orientados a dejar constancia de la actividad alienígena.

Según el desarrollador, la intención es reflejar el impacto personal de un posible primer contacto extraterrestre, dejando en segundo plano los grandes eventos globales para centrarse en experiencias individuales en entornos aislados. Esto guarda relación con la estructura de la demo, que incluye un prólogo completo situado décadas antes de la trama principal. En ese episodio, el juego cambia de personaje y pone al jugador en la piel del soldado Michael Anderson, destinado en una base cercana a Grayswood Farm y testigo de un suceso vinculado al primer contacto. ‘They Are Here: Alien Abduction Horror’ tiene previsto su estreno en otoño de 2026 en PC, además de PS5 y Xbox Series X|S.