¿Cumple tu equipo los requisitos para ejecutar Death Stranding 2 On the Beach? Repasamos las especificaciones

Kojima Productions, en asociación con Nixxes Software, ha publicado las especificaciones oficiales de la versión para PC de ‘Death Stranding 2 On the Beach’, cuyo lanzamiento se ha confirmado para el 19 de marzo de 2026, aproximadamente un año después de su debut en PS5.

Sam Porter regresa a PC

La versión para ordenador acoge varias optimizaciones con características que Nixxes suele incorporar en sus adaptaciones, como soporte para tecnologías de escalado como DLSS 4 (NVIDIA), FSR 4 (AMD) y XeSS 2 (Intel), tasa de fotogramas desbloqueada, compatibilidad con monitores ultrapanorámicos (21:9 y 32:9), controles completos de ratón y teclado, e integración completa con el DualSense (respuesta háptica y gatillos adaptativos cuando se conecta por cable). El juego también requiere SSD y ocupa 150 GB de espacio. Todos los niveles demandan 16 GB de RAM y funcionan en Windows 10 u 11 (versión 1909 o superior).

La versatilidad del motor Decima

Aunque no se menciona la compatibilidad nativa con trazado de rayos. El motor Decima sigue ofreciendo impresionantes gráficos con requisitos relativamente accesibles para un título AAA actual, especialmente en el rango de 1080p a 60 FPS, que se mueve bien con tarjetas gráficas de gama media de la generación anterior. Para lograr una resolución 4K nativa estable a 60 FPS, será necesario un hardware de gama alta (RTX 4080 o equivalente), pero las tecnologías de escalado y generación de fotogramas deberían permitir resultados excelentes incluso en configuraciones de gama media.

Planes de lanzamiento

Antes de despedirnos, conviene recordar que el estreno en PC está fijado para el 19 de marzo de 2026 en Steam y Epic Games Store. Sam Porter Bridges regresa para reconectar el mundo, ahora también en su edición para ordenador. En ‘Death Stranding 2 On the Beach’, el protagonista vuelve a ejercer como mensajero en un planeta que intenta recomponerse tras una catástrofe que dejó ciudades aisladas, rutas rotas y una presencia sobrenatural que condiciona el día a día. La trama retoma la premisa de la primera entrega, aunque cambia de escenario y continúa su relato sobre conectar a la gente, algo que también puede traer consecuencias imprevisibles.