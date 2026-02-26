Resident Evil Requiem es el juego más completo de la saga en muchos aspectos

En 2012, ‘Resident Evil 6’ llegó con un planteamiento tan ambicioso como el intento de reunir y combinar en un solo título lo mejor de la serie. Sus tres campañas pretendían representar los caminos por los que había transitado la franquicia hasta entonces, aportando el terror opresivo de ‘Resident Evil’ y ‘Resident Evil 2’, la angustia de ‘Resident Evil 3’ y la acción tanto de ‘Resident Evil 4’ como de ‘Resident Evil 5’. El resultado, sin embargo, se tradujo en un collage irregular, un híbrido desigual que acabó convirtiéndose en una extraña experiencia de acción cosida a base de monstruos gigantes y virajes narrativos difíciles de explicar. Ahora con el 30 aniversario como telón de fondo, ‘Resident Evil Requiem’, el noveno capítulo de la serie principal, se marca una meta parecida. La diferencia es que, esta vez, el conjunto funciona mucho mejor. De hecho, funciona muy bien.

La nueva protagonista

‘Requiem’ distribuye el protagonismo entre la novata Grace Ashcroft y el veterano Leon S. Kennedy. La pretensión al combinar estas dos figuras es alternar terror y acción para poner en perspectiva lo que ‘Resident Evil’ fue y lo que sigue siendo tras tres décadas. Pero sus aportaciones más interesantes nacen, sobre todo, de su etapa más reciente, de los remakes de clásicos y el tándem en primera persona de ‘Resident Evil 7’ y ‘Village’, que no solo devolvieron un aire nuevo a la franquicia, también trazaron una dirección para su futuro en cuanto a tecnología, sistemas y en cierto modo, el relato.

La historia arranca con Grace y Leon siguiendo la pista de una cadena de asesinatos. Ella se implica porque es analista del FBI y surge una investigación sobre una serie de misteriosas muertes y su posible relación con el uso de armas biológicas en el hotel donde asesinaron a su madre, Alyssa Ashcroft, que recordarás de ‘Resident Evil Outbreak’. La investigación termina conduciendo a un centro de investigación repleto de zombis, criaturas monstruosas y puzles que te premian con las llaves y objetos necesarios para avanzar hasta la siguiente pesadilla. Es decir, el escenario clásico de ‘Resident Evil’, aquí se replica incluso en su arquitectura y diseño, con zonas este y oeste separadas por un área segura central. Primero lo recorrerás con Grace y, más adelante, con Leon.

Cuestión de cámara

Tras escoger o mantener el tipo de cámara en primera o tercera persona para cada personaje, ‘Requiem’ empieza en la piel de Grace y se atreve con una vertiente de terror que la serie no suele explotar. Incluso cuando Leon era joven, seguía siendo policía y aunque Grace trabaja en el FBI, no parece tener experiencia alguna en operaciones de campo. No es que los jugadores de la franquicia vayan a pasar miedo del todo, pero la atmósfera de Grace se construye desde una vulnerabilidad inédita y eso hace que sus secciones resulten realmente inquietantes. También ayuda en buena medida un diseño de criaturas en esa dirección, dotando las zonas con zombis especialmente desagradables y monstruos que funcionan como material de pesadilla.

Leon se defiende

La tensión está tan bien medida que el cambio a Leon se vive casi como un premio. Con él, los zombis caen sin demasiada resistencia, no se inmuta ante nuevas amenazas y puede recurrir a un arsenal enorme. El contraste se agradece, de verdad, sobre todo después de ir con la mandíbula apretada en las fases de Grace. Con todo, ‘Requiem’ evita caer en los excesos que ya pasaron factura a la franquicia convirtiendo a Leon en una fuerza de choque, algo a lo que en ‘Requiem’ solo te puedes acercar actuando con oficio y prudencia. No basta con lanzarse, pero si sabes lo que haces, algunos de sus tramos pueden convertirse en una fantasía de poder muy bien entendida.

Arquitectura clásica

Además, el juego propone una dinámica curiosa. El área inicial es prácticamente la única que se puede abordar con ambos protagonistas, haciendo posibles estrategias sencillas pero efectivas. Por ejemplo, limpiando una sala con Leon para volver después con Grace y recoger algún objeto importante. A partir de ahí, la separación entre los dos es total. Se cruzan, pero no llegan a mezclarse, dejando una marcada sensación de que había margen para aprovechar aún más ese concepto.

Eso no impide que las dos rutas se mantengan en alto. Si la primera mitad se apoya más en Grace, la segunda, que devuelve a la franquicia a Raccoon City, concentra el protagonismo en Leon y se convierte en un auténtico homenaje a la tradición de la franquicia. Entre enemigos nuevos y niveles con un diseño muy bien planteado, ‘Requiem’ saca ideas de su catálogo de recursos para que el jugador las disfrute. En ese tramo final también se resuelven los cabos sueltos de la historia y se permite referencias muy claras a entregas anteriores.

Sin entrar en detalle, la parte narrativa funciona mejor en unas partes que en otras. Hay cameos y combates contra jefes que te van a entusiasmar, mientras que otros momentos estos mismos recursos suenan algo impostados. En cualquier caso, el guion, que carece de villanos especialmente carismáticos y se mueve con una estructura muy reconocible dentro de la serie, acierta sobre todo en el arco de Grace y en un desenlace ligado al misterioso proyecto "Elpis", que arrastra tanto a héroes como a villanos.

Conclusiones

En conjunto ‘Resident Evil Requiem’ cumple con nota su objetivo y tiene todo lo que esperas, pulido, mejorado y ante todo, muy vivo. No pretende reinventarse, porque para bien o para mal, apuesta por lo familiar, por su fórmula magistral y esta vez han logrado reproducirla con éxito. Es justo lo que pretendía Capcom, una conmemoración de su etapa más estable, la guinda al pastel de una década especialmente fértil con una entrega realmente memorable.