Marvel: Lobezno recupera mensajes de exclusividad y señala un cambio en la estrategia de PlayStation

Si atendemos a los mensajes que figuran en la ficha oficial de 'Marvel: Lobezno', allí se indica que el juego se ha configurado como un estreno exclusivo para las consolas de Sony. Un aviso para navegantes que muchos jugadores de PC temían, ya que era un escenario que se venía comentando desde hace meses.

Un lanzamiento que se quiere blindar

Esta mención coincide con una línea de filtraciones que sitúan su estreno a mediados de septiembre de 2026, algo que posiciona la producción como el gran éxito de taquilla de Sony para la segunda mitad del año. El hecho de remarcar la exclusividad, sumado a que la página del juego no menciona planes para ordenadores, constituye un gesto simbólico en la recalibración del mensaje que está difundiendo la nueva dirección de Sony Interactive Entertainment, que parece haber identificado un límite peligroso en la erosión de su marca en plataformas de terceros.

Cambio de rumbo

La idea de una retirada total de Sony del mercado de PC representaría un cambio drástico tras cinco años de expansión en el segmento. Por ahora, no hay una confirmación pública de un abandono total. En los últimos años, la pauta ha sido otra, los juegos llegan primero a consola y, si acaban saliendo en PC, lo hacen más tarde. En la propia compañía se habría valorado que, si bien la venta de juegos como ‘God of War’ y ‘Horizon’ en Steam generaron ingresos rápidos, el retorno comercial a largo plazo no compensa la pérdida de atractivo que produce a su hardware.

Con el aumento del gasto en juegos de gran presupuesto como 'Marvel: Lobezno', Sony habría optado por utilizar estos proyectos como reclamos para vender ambos modelos de PS5 a medio plazo y preparar el terreno para el lanzamiento de la futura PS6. Todo esto sugiere que en Sony quieren mantener las experiencias narrativas de prestigio dentro del entorno PlayStation para que los consumidores sientan la necesidad de comprarse la consola y participar en las experiencias interactivas más relevantes del mercado.

El futuro de las franquicias para un solo jugador

La postura de PlayStation en 2026 contrasta con la dirección de Microsoft, que ha tomado el camino opuesto al transformar Xbox en un servicio omnipresente en cualquier pantalla. Para Sony, el valor de marca reside en la idea de exclusividad que sus estudios, como Insomniac o Naughty Dog, logran proyectar. Al garantizar que ‘Marvel: Lobezno' solo se pueda jugar en PS5, la compañía refuerza su papel como el último gran guardián de los grandes lanzamientos para un jugador que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.

Solo en PS5 y PS5 Pro

Si bien los Juegos como Servicio (GaaS) seguirán buscando escalar en PC y dispositivos móviles para mantener su base de usuarios, el núcleo creativo y comercial de Sony parece que vuelve a descansar en el hardware fijo, algo que apunta a que la era de las adaptaciones a PC podría estar llegando a su fin, para dar prioridad a la revitalización de sus consolas como plataformas ineludibles.