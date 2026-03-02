Estrenos de videojuegos entre el 2 y el 6 de marzo: Marathon se la juega con su ambicioso formato de extracción

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes en el panorama del ocio electrónico. En el tramo del 2 al 6 de marzo el plan de estrenos llega encabezado por ‘Marathon’, el nuevo proyecto de Bungie, el estudio responsable de ‘Destiny’, con una propuesta multijugador de extracción e incursiones en un escenario de ciencia ficción. En paralelo, se publica ‘Pokémon Pokopia’, una entrega de tono más relajado dentro del popular universo que estos días celebra su 30 cumpleaños. Junto a ellos aparecen otros títulos tan interesantes como ‘Legacy of Kain: Defiance Remastered’, ‘Slay the Spire 2’, ‘Scott Pilgrim EX’ e ‘iRacing Arcade’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el listado completo con fechas y plataformas.

Legacy of Kain: Defiance Remastered – 3 de marzo

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch y PC

‘Legacy of Kain: Defiance Remastered’ recupera uno de los capítulos más recordados de la franquicia. Esta nueva versión incluye mejoras visuales y cambios prácticos, además de contenido recuperado a partir de materiales de archivo. La historia sigue a Kain y Raziel en un relato de venganza y conflictos sobrenaturales. En lo jugable, combina plataformas, ataques cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y una progresión a través de escenarios con puzles en ruinas, catedrales y fortalezas.

Scott Pilgrim EX – 3 de marzo

Plataformas: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch

‘Scott Pilgrim EX’ es un nuevo beat ’em up inspirado en la serie de cómics que combina una jugabilidad arcade con humor y un estilo visual muy ligado al material original. Los jugadores pueden controlar a Scott y sus aliados mientras se enfrentan a oleadas de enemigos en escenarios llenos de referencias a la cultura pop y situaciones que exigen reflejos y coordinación. Además, incluye cooperativo en local y en línea.

Marathon – 5 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

‘Marathon’ supone el regreso de la franquicia con un planteamiento multijugador centrado en la extracción. El objetivo es entrar en una zona hostil, buscar recursos y salir con vida, asumiendo que una mala incursión puede costarte el botín. El juego se mueve entre enfrentamientos contra otros jugadores y amenazas del entorno, con partidas donde el riesgo y la recompensa van de la mano. En lugar de una campaña tradicional, propone una narrativa que avanza por temporadas y eventos, con información del mundo repartida en piezas que se amplían con el tiempo. También promete personalización de equipamiento y estilos de juego, con combinaciones orientadas a saqueo, combate o apoyo.

Pokémon Pokopia – 5 de marzo

Plataformas: Switch 2

‘Pokémon Pokopia’ llega con una propuesta de simulación de vida dentro del universo Pokémon. El protagonista es Ditto, que despierta tras un largo sueño y adopta apariencia humana. Tras conocer al profesor Tangrowth, se instala en una zona abandonada con la idea de reconstruirla poco a poco mediante fabricación de objetos y creación de hábitats para atraer Pokémon. La convivencia, construcción y el cuidado del entorno sostienen la experiencia, con opciones de juego compartido y actividades sociales ligadas a la evolución del asentamiento.

Listado completo de lanzamientos

Lunes 2 de marzo

'Metal Hunter' (PC)

'100 Candy Cats' (PC)

Martes 3 de marzo

‘Scott Pilgrim EX’ (PS4, PS5, PC, Xbox Series, Switch)

‘The Legend of Khiimori’ (PC)

'Humanica' (PC)

‘Esoteric Ebb’ (PC)

‘iRacing Arcade’ (PC)

'Legacy of Kain: Defiance Remastered' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

4 de marzo

‘Homura Hime’ (PC)

'Pax Autocratica' (PC)

'Pizza Slice' (PC)

5 de marzo

‘Docked’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Never Grave: The Witch and The Curse’ (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch)

‘Planet of Lana II: Children of the Leaf’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch/2)

‘Pokémon Pokopia’ (Switch 2)

‘Pumuckl and the Crown of the Pirate King’ (PC, Switch)

‘Slay the Spire 2’ (PC)

‘Timberborn’ (PC)

‘Poker Night at the Inventory’ (PS4, PC, Switch)

‘Marathon’ (PS5, Xbox Series, PC)

6 de marzo

‘Mirage 7’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Lost and Found Co.’ (PC)

‘Over The Top: WWI’ (PC)

‘Box Bakery’ (PC)

Desde Tau Ceti IV

‘Marathon’ llega después de una travesía larga para Bungie. El estudio lo presentó en 2023 como el regreso de una de sus marcas históricas, replanteada esta vez como un título multijugador de extracción. En los meses siguientes, el proyecto fue enseñando piezas poco a poco y su llegada se tuvo que desplazar frente a lo previsto inicialmente hasta su estreno esta semana. A partir de ahí, el inicio de marzo también deja sitio a experiencias muy distintas con ‘Pokémon Pokopia’, apostando por un formato de simulación de vida, además del regreso de ‘Legacy of Kain: Defiance Remastered’ junto a otros lanzamientos como ‘Scott Pilgrim EX’ y ‘Slay the Spire 2’.