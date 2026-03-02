Primera o tercera persona: ¿Cuál es la mejor configuración de cámara en Resident Evil Requiem?

Uno de los primeros aspirantes al premio GOTY 2026 ya está entre nosotros y con su llegada surge una inusual pregunta, puesto que la entrega incorpora una novedad significativa a la franquicia. Nos referimos a la posibilidad de alternar entre primera y tercera persona a lo largo de la campaña. Sin embargo, la elección condiciona el control y la forma de percibir el entorno. Entonces, ¿cuál es la mejor configuración de cámara en ‘Resident Evil Requiem’?

Distintos protagonistas

Las diferencias entre los dos protagonistas, Grace y Leon, hacen que cada ángulo de cámara ofrezca ventajas específicas dependiendo de a quién se controle. El desarrollador ofrece la opción de elegir desde el inicio de la experiencia, con recomendaciones basadas en el estilo de juego de cada personaje. A grandes rasgos, para una aventura más inmersiva, jugar en primera persona acentúa la atmósfera en los segmentos de Grace, mientras que la tercera resulta más cómoda para combatir con Leon.

Cómo cambiar la perspectiva de cada personaje en el juego

No obstante, puedes modificar la configuración de la cámara individualmente para Grace y Leon en cualquier momento de la partida. El cambio se realiza en la pestaña "Cámara", dentro del menú "Opciones" y no es necesario reiniciar la campaña ni perder el progreso para probar varias opciones. Esta flexibilidad te permite adaptar la experiencia a cada situación específica, cambiando a medida que avanzas en la narrativa y te enfrentas a nuevos peligros. El cambio es instantáneo y no interfiere con el rendimiento ni con la continuidad de la historia.

Primera persona en los tramos de Grace

Las escenas cinemáticas durante los niveles de Grace cambian automáticamente a la perspectiva en primera persona. Jugar desde esta perspectiva evita transiciones abruptas y mantiene la continuidad entre el juego y los momentos narrativos. En las secuencias de persecución, Grace puede dar una sensación de control más imprecisa en tercera persona. Este efecto tiende a notarse menos en primera persona, y así se minimiza el riesgo de equivocarse durante las persecuciones que requieren reacciones rápidas. La exploración de los escenarios, elemento central en las fases del personaje, también gana en densidad atmosférica con la visión más cercana, resaltando los detalles de los entornos.

Tercera persona para los combates con Leon

A su vez, Leon se enfrenta a hordas de enemigos más numerosos que Grace y la cámara en tercera persona amplía el campo de visión, con lo que es más fácil controlar el entorno. Este ángulo evita sorpresas y permite reacciones más rápidas, como disparos de escopeta o contraataques cuando estás rodeado. El juego equilibra esta ventaja con una característica específica de Leon. Las piezas de armas encontradas durante la campaña en algunos casos permiten apuntar en primera persona incluso con la cámara en tercera.

Recomendaciones del juego para la cámara

La propia producción sugiere a los jugadores, en los momentos iniciales, qué perspectivas adoptar. La guía sigue esta misma lógica con perspectiva en primera persona para Grace para maximizar el horror de los entornos y en tercera persona para Leon, para optimizar el rendimiento en enfrentamientos directos.

Seguir estas sugerencias no quita que experimentes, pero ofrece una referencia inicial acorde con el diseño planteado por sus creadores. Estos construyeron los escenarios y encuentros considerando las ventajas de cada perspectiva para los respectivos personajes.

Qué implica escoger una u otra cámara en el juego

La diferencia práctica se nota en el control. Durante las partes de Grace, evitar ciertos tropiezos en tercera persona puede determinar el éxito o el fracaso en las secuencias de escape. Aunque no ocurre a menudo, el riesgo existe y puede costar un intento de progreso. Para Leon, la precisión en los disparos se mantiene incluso en tercera persona gracias a los accesorios de puntería. No hace falta sacrificar la precisión para mantener una visión periférica ampliada.

Por último, si prefieres mantenerte en una sola perspectiva puedes ignorar estas sugerencias y jugar siempre en tercera persona, como en la mayoría de entregas anteriores. Sin embargo, lo más práctico es probar y quedarse con la opción de cámara que mejor funcione en cada sección.