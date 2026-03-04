Capcom ya vende la mitad de sus juegos en PC y refuerza su apuesta por la plataforma

Capcom lo expone en su último informe financiero, PC ha dejado de ser un elemento secundario para asumir un papel central en su estrategia global. Actualmente, cerca del 50% de las ventas totales en unidades de juegos de la compañía provienen de esta plataforma, una cifra que, de acuerdo con la empresa, todavía tiene potencial de crecer aún más.

El PC como plataforma más estable de ventas

Durante la sesión de preguntas y respuestas con los inversores tras la publicación de los resultados trimestrales, el asunto surgió en una cuestión sobre el rendimiento de la versión de PC de ‘Resident Evil Requiem’, con especial atención a la inversión realizada en el empleo de tecnologías avanzadas. La empresa lo explicó con datos, puesto que, en el tercer trimestre, los títulos para la plataforma representan aproximadamente la mitad de las ventas totales en unidades y se espera que esa cuota aumente. En consecuencia, Capcom pretende fortalecer su estructura de desarrollo centrada en PC. Pero ¿qué indica realmente este movimiento? ¿Reemplazará PC a las consolas? No necesariamente.

El panorama requiere más contexto

Si analizamos únicamente las ventas digitales, el dominio de PC se hace aún más evidente. En el año fiscal 2025, los videojuegos representaron el 54,4% de las ventas digitales de Capcom, registrando un crecimiento anual del 30,6%. Las consolas, por su parte, representaron el 35,7% de este segmento, con una disminución del 6,2%. Las ventas físicas representaron el 9,9% del total, una cifra que supone un incremento del 13,3% con respecto al año anterior. Aun así, en el conjunto del negocio siguen siendo una parte minoritaria frente a la venta digital.

Por aquel entonces, ya argumentaban que la pandemia había cambiado la percepción del público sobre los ordenadores. Como recoge en su respuesta a los inversores, si bien los smartphones ofrecen un mayor rango de comodidad, sus pantallas pequeñas y limitaciones no satisfacen como sería deseable necesidades como el teletrabajo o el estudio. Su idea era esa. El PC podría salir reforzado tras la etapa del móvil.

Calendario completo para 2026

Con un lanzamiento excelente, que incluso ha roto algunos récords dentro de la compañía, el buen rendimiento de ‘Resident Evil Requiem’ respalda este escenario positivo. Pero el ritmo no baja y la editora tiene confirmados para las próximas semanas el estreno de ‘Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection’, que llega el 13 de marzo, ‘Mega Man Star Force Legacy Collection’ el 27 de marzo y ‘Pragmata’ previsto para su estreno el 24 de abril.

La escasez de memoria todavía no afecta los resultados

La escasez en la cadena de suministro de memoria y el aumento de los precios de la RAM fue otro punto que se trató con los inversores. La compañía precisó que, hasta el momento, no se ha notado un efecto significativo en su negocio. Sin embargo, continúa evaluando los posibles efectos a medio y largo plazo.

Aunque la empresa japonesa no fabrica consolas ni PC, una reducción prolongada de la base de hardware podría afectar al mercado en su conjunto, incluidas las ventas. En cualquier caso, el PC ya no es solo una alternativa, se ha convertido en uno de los principales motores de Capcom y a juzgar por la planificación de la compañía, es probable que esa cuota de mercado se incremente.