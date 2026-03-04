Tras una espera de años The Division: Resurgence tiene fecha de lanzamiento

Anunciado allá por 2022, ‘The Division Resurgence’ ya tiene planes de lanzamiento. Ubisoft, de hecho, lo enmarca como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la franquicia, invitando a los jugadores de dispositivos móviles a recorrer ciudades asediadas en busca de recursos y aliados. En este formato, los usuarios asumirán el papel de un miembro de ‘The Division’ encargado de restaurar el orden, luchar contra facciones hostiles y proteger a la población civil en una Nueva York en ruinas.

El juego promete un mundo continúo compartido

Desarrollado con Unreal Engine, aunque el nuevo capítulo plantea elementos típicos de los MMORPG, entre sus incentivos para atraer la atención de los usuarios, ‘Resurgence’ contará con un mundo continúo compartido. Por tanto, los eventos y enemigos podrían cambiar de ubicación al regresar a la aplicación tras abandonar la última sesión hace unas horas o días.

Una experiencia fiel a las versiones de consola.

El material de lanzamiento de ‘The Division Resurgence’ muestra que la intención de Ubisoft es reproducir la misma experiencia de consolas y PC en smartphones. Esto quiere decir que, si te apetece embarcarte en la aventura, conviene ir con la idea de enfrentamientos frecuentes, con misiones y eventos.

Mientras el juego se mantiene a la espera de su estreno el 31 de marzo de este año en iOS y Android, la casa de entretenimiento francesa ya ha iniciado el proceso de preinscripción. De acuerdo con la compañía, el registro anticipado da acceso a recompensas cosméticas, como el conjunto de bombero de Nueva York y un lote de diseños dorados para armas, recuerda que sin efectos jugables.

The Division 2 arranca etapa

Además de revelar la fecha de lanzamiento del juego para móviles, Ubisoft confirma que ‘The Division 2’ ha dado comienzo a su temporada del 10.º aniversario. Mientras se mantenga disponible, cualquiera con acceso al juego base tendrá acceso a la expansión ‘Señores de la guerra de Nueva York’ sin pagar un solo céntimo de euro.

El paquete añade una campaña situada en el Bajo Manhattan en la que persigues a Aaron Keener y a sus cuatro lugartenientes. Incorpora una nueva zona de mundo abierto en Nueva York con cuatro distritos, eleva el límite de nivel hasta 40 y añade el nivel SHD como sistema de progresión una vez completada la historia.