Crimson Desert logra un rendimiento 4K constante en PS5 Pro a través del PSSR actualizado

El lanzamiento de ‘Crimson Desert’ el 19 de marzo de 2026 supone el debut de uno de los RPG más esperados de los últimos años, pero al mismo tiempo escenifica un nuevo paso en la llegada de PSSR actualizado (PlayStation Spectral Super Resolution) como una de las grandes bazas de Sony para el escalado en consolas. Esta versión mejorada de la tecnología basada en redes neuronales se integrará de forma nativa en el motor BlackSpace de Pearl Abyss, de forma que permitirá al juego una resolución de salida 4K mediante reconstrucción y opciones con trazado de rayos.

El ejemplo de Resident Evil Requiem

En la práctica, como sucede con ‘Resident Evil Requiem’, Sony se sirve de este tipo de alianzas para reforzar la propuesta de PS5 Pro como consola diseñada para mejorar la resolución y el rendimiento mediante métodos de reconstrucción sin las complejidades asociadas a un PC muy potente.

A diferencia de la versión inicial de la tecnología, el PSSR actualizado utiliza una reconstrucción adaptativa que modula el nivel de detalle por píxel según la complejidad de la escena. Por ejemplo, en los tramos de acción con alta carga visual de ‘Crimson Desert’, donde cientos de partículas y efectos mágicos saturan la pantalla, la red neuronal prioriza la estabilidad de la imagen, tratando de sostener la nitidez de los objetos en movimiento.

Esto ayuda a reducir algunos problemas habituales de otras técnicas de escalado, como el efecto fantasma y la pérdida de definición en la vegetación densa. En PS5 Pro, esta base técnica se complementa con un trazado de rayos, que la propia compañía define como más eficiente que en PS5, con el objetivo de ofrecer mejores reflejos en superficies de agua y la oclusión ambiental de Pywel sin disparar el coste de rendimiento.

Beneficio compartido

El trabajo conjunto de Pearl Abyss y Sony también forma parte de una estrategia de producto para ambas partes. Para Pearl Abyss, sirve como demostración técnica del PSSR actualizado, amplía su exposición entre el público especializado y facilita la percepción de simple desarrollador a estudio ligado a grandes presupuestos.

En el lado de PlayStation, el acuerdo apunta en la misma dirección que la comunicación de PS5 Pro y pretende competir con otras soluciones de escalado basadas en IA. Al mostrar que PS5 Pro puede ejecutar ‘Crimson Desert’ con una calidad visual que antes exigía una GPU tope de gama, Sony intentará abrir el camino para que el PSSR actualizado se integre en más lanzamientos importantes de 2026 y 2027, con la intención de aumentar la presencia de PS5 Pro en el segmento premium.