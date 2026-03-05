God of War: Sons of Sparta - La infancia de Kratos y Deimos se narra con estética retro, pero auténtico aroma espartano

Las semanas de especulaciones sobre el desarrollo de una entrega relacionada con la franquicia ‘God of War’ en clave metroidvania finalmente se hicieron realidad cuando el juego se anunció y publicó como sorpresa tras el State of Play de febrero de 2026. Con un planteamiento más simplificado, el formato que entrega Mega Cat Studios con el apoyo de Santa Monica Studio es la representación de un pequeño fragmento de la historia de Kratos y su hermano Deimos durante su infancia en Esparta, con una estructura interconectada sobre una historia inédita. Todo esto con una dinámica visual que recuerda a los juegos retro de estilo pixel art.

Cuentos de viejo

El juego comienza con El Fantasma de Esparta compartiendo una antigua historia a su hija Calíope. En ella, Kratos y su hermano Deimos están en sus primeros años como soldados espartanos que luchan por el respeto de la ciudad. Sobre esta premisa la narrativa mantiene un formato simple, creciendo a partir de los eventos que aparecen en una representación de Esparta que la hace más atractiva. Contar la historia desde la perspectiva de Kratos y comprobar cómo se concatenan situaciones épicas e inusuales, casi como una fábula, funciona realmente bien, incluso cuando es cuestionada por los más duros espartanos que miran con escepticismo las historias de Deimos sobre sus aventuras matando enormes criaturas y recorriendo regiones casi inhabitables.

Aunque en el centro de la aventura se utiliza el recurso de la búsqueda de un amigo perdido, las misiones secundarias están realmente bien planteadas, algo muy común en los juegos metroidvania, donde completamos objetivos secundarios recorriendo zonas, derrotando criaturas y reuniendo recursos. De esta forma, el mapa se va abriendo y volver a los templos para subir de nivel se hace de manera más natural.

Combate una y otra vez

En general, la jugabilidad hace que el retorno a áreas previas se lleve mejor, evita que las rutas resulten repetitivas y funciona con solvencia en este tipo de estructura, donde tenemos que revisitar zonas para abrir ubicaciones y recolectar objetos con nuevos recursos. Hablando de progresión, ‘God of War: Sons of Sparta’ permite mejorar armas, habilidades e introduce el uso de artefactos divinos llamados "regalos del Olimpo", que también ayudan a abrir rutas nuevas. Al conseguir objetos de mejora y ofrendas, se refuerzan parámetros del equipo y del personaje, como vida y magia. De esta forma, el mapa se va abriendo y el regreso a los templos para subir de nivel se articula de manera más natural.

A pesar de su jugabilidad, que difiere con mucho respecto a los juegos de la etapa nórdica y griega, que priorizan la acción épica en tercera persona y el combate cinemático, ‘God of War: Sons of Sparta’ resulta atractivo como derivado de la franquicia y, por supuesto, gran parte de su interés nace de la conexión directa con la serie, a través del vínculo entre Kratos y Deimos que apela a los seguidores de siempre.

Gráficamente diferente

En líneas generales, el juego apuesta por un aspecto que se aleja significativamente del modelo tradicional de la franquicia, asociado a su excelencia gráfica, aunque del mismo modo pierde en comparación con algunos metroidvania actuales. Aun así, mantiene cierto encanto propio en diversas áreas del mundo y en ningún momento resulta raro o desagradable. Lo anterior se puede aplicar perfectamente a la banda sonora, adaptada a un estilo más de 8 o 16 bits, que se integra con buen criterio, pero dispone de margen de mejora. A todo esto, para la versión en castellano, el juego cuenta con un reparto de doblaje bien trabajado que recupera dos de los actores ligados a la etapa griega de Kratos.

Conclusión

‘God of War: Sons of Sparta’ resulta una interesante incorporación a la serie a través de formato metroidvania simplificado donde se recorre de forma ligera el pasado de Kratos con aire retro. La narrativa, de estilo a relato antiguo y el ciclo de recorrido funcionan bien haciendo que la experiencia sea muy entretenida a pesar de su simplicidad.

Incluso con esa jugabilidad que difiere tanto con respecto a los juegos tradicionales, termina siendo interesante como juego de la franquicia que no esconde cuánta parte de su atractivo reside en ello. No obstante, como entrega de género resulta convincente, divertida e incluso podría defenderse como obra completa por derecho propio si estuviera al margen del universo de ‘God of War’.