Como seguro ya sabes, actualmente hay en desarrollo un nuevo juego basado en la franquicia de acción John Wick que tiene muchas papeletas para convertirse en un proyecto muy relevante dentro de Saber Interactive. Según describen varios integrantes del estudio, este proyecto, (aún sin título), representa una de las apuestas más importantes que la compañía ha emprendido hasta la fecha.

Pocas pistas sobre el formato

La información surge a raíz de unas declaraciones de parte del equipo sobre sus planes futuros. Si bien muchos detalles permanecen en secreto, el equipo al menos explicó que la producción está planteada como un proyecto a gran escala, una circunstancia que pone de relieve la dimensión de la licencia dentro del portafolio del desarrollador.

Un ambicioso proyecto basado en la franquicia de acción

La serie cinematográfica de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a sus estilizadas secuencias de acción y al universo criminal que representa. Este éxito, naturalmente, acabó traduciéndose en adaptaciones a otros medios, primero en el sector de los cómics y después con videojuegos como 'John Wick Hex', precedente del salto de la licencia al medio interactivo.

Además, se ha confirmado que su línea argumental estará ambientada años antes de la "Impossible Task" y contará con una historia original dentro del universo de John Wick. Para más señas, Keanu Reeves también ha confirmado su participación en el proyecto, otro de los elementos que dan una idea de su dimensión.

Aunque el nuevo proyecto aún no se ha mostrado, Saber Interactive promete que está trabajando para crear una experiencia que haga justicia al intenso estilo de la franquicia. Además, el estudio ya ha confirmado que se tratará de un AAA de acción en tercera persona para un jugador.

Un paso importante

En los últimos años, Saber Interactive ha trabajado en títulos de gran presupuesto. Con ‘John Wick’, el estudio parece aspirar a un nivel aún más alto, incluso situándolo entre sus proyectos más importantes. No en vano, el título se ha presentado en colaboración con Lionsgate y Chad Stahelski, con la aspiración de trasladar al videojuego una experiencia cercana al tono de la saga cinematográfica. Por ahora, no se ha revelado fecha de lanzamiento, aunque sí se ha confirmado que llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC.